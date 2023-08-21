توقعات تنسيق كلية التمريض 2024 لطلاب المرحلة الثانية

ينتظر الطلاب إعلان تنسيق كلية التمريض 2024 وهى إحدى كليات شعبة علمي علوم المرحلة الثانية التي انتهي الطلاب من كتابة رغباتهم فيها مساء أمس الأحد .

ومن المتوقع أن تعلن وزارة التعليم العالي تنسيق كلية التمريض 2024 مرحله تانيه خلال أيام ، وتعرض الدستور في التقرير التالي مؤشراتها .

توقعات تنسيق كلية التمريض 2024

من المتوقع أن يكون تنسيق كلية التمريض 2024 أقل من العام الماضي بفرق ضئيل مع تراجع متوسط مجموع طلاب الثانوية العامة وتراجع الحد الادنى لتنسيق المرحلتين الاولى والثانية ثانوية عامة ، وجاءت مؤشرات تنسيق كلية التمريض 2024 كالتالي :

مؤشرات تنسيق كلية التمريض 2024

جامعة القاهرة: 311 درجة بنسبة 75.85%.

جامعة عين شمس: 307 درجة بنسبة 74.87%.

جامعة حلوان: 300 درجة بنسبة 73.17%.

جامعة الإسكندرية: 306 درجة بنسبة 74.63%.

جامعة بورسعيد: 351 درجة بنسبة 85.60%.

جامعة المنصورة: 347 درجة بنسبة 84.63%.

جامعة طنطا: 344 درجة بنسبة 83.90%.

جامعة دمياط: 340 درجة بنسبة 82.92%

جامعة الزقازيق: 337 درجة بنسبة 82.19%.

جامعة دمنهور: 334 درجة بنسبة 81.46%.

المنوفية بشبين الكوم: 332 درجة بنسبة 80.97%.

جامعة بنها: 323 درجة بنسبة 78.78%.

جامعة كفر الشيخ: 322 درجة بنسبة 78.63%.

جامعة أسيوط: 321 درجة بنسبة 78.29%.

جامعة سوهاج: 317 درجة بنسبة 77.31%.

جامعة المنيا: 313 درجة بنسبة 76.34%.

جامعة جنوب الوادي: 312 درجة بنسبة 76.09%.

جامعة قناة السويس بالإسماعيلية: 307 درجة بنسبة 74.87%.

جامعة مطروح: 306 درجة بنسبة 74.63%.

جامعة بني سويف: 301 درجة بنسبة 73.41%.

جامعة الفيوم: 296 درجة بنسبة 65.60%.

جامعة أسوان: 284 درجة بنسبة 69.26%.

شروط الإلتحاق بكلية التمريض 2023

حددت وزارة الصحة بعض الشروط للالتحاق بكلية التمريض منها أن يكون الطالب حاصل على الثانوية العامة من نفس المحافظة التي قدم فيها طلب الالتحاق بكلية التمريض، وأن تكون اللغة الإنجليزية هي اللغة الأجنبية الأولى بشرط ألا يقل تقدير النجاح فيها عن 75%، ويستثنى من ذلك الحاصلون على شهادات المعادلة الأجنبية، وتشترط أيضًا التفرغ الكامل للدراسة (إقرار بعدم العمل في المستشفيات أثناء الدراسة وأثناء السنة التدريبية الإجبارية)، والخضوع للكشف الطبي، مع اجتياز اختبارات القبول التي يقررها مجلس الكلية.