موعد تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الأولى والثانية

يسعى العديد من الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة موعد تقليل الاغتراب 2023 لتنسيق المرحلة الأولى والثانية، والذي يبدأ بعد المرحلة الثانية علي الفور.

مرحلة تقليل الاغتراب 2023

وكشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه تبدأ مرحلة تقليل الاغتراب 2023 عقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023، حيث يتم فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية معا، وتعلن النتيجة في حدود النسبة المقررة، وهى وفقا للطاقة الاستيعابية للكلية المراد التحويل إليها، وتكون في إطار المنطقة الجغرافية والتحويل يكون لمرة واحدة فقط.

وقالت المصادر: بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023، يتم فتح باب تقليل الاغتراب 2023 للمرحلة الثالثة بنفس القواعد باختيار الطالب الكليات دون الالتزام بالنطاق الجغرافي.

وعن المرحلة الثالثة للتنسيق قالت المصادر أن المرحلة الثالثة للدور الثاني لطلاب الثانوية العامة.

ويعلن مكتب التنسيق للجامعات الحكومية والمعاهد انتهاء المدة الزمنية المحددة للمرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد رسميًا لطلاب الثانوية العامة.

موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

كما يعلن مكتب التنسيق عن إعلان نتائج المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة خلال 72 ساعة.

وعقب إعلان نتائج هذه المرحلة، يمكن للطلاب معرفة الكليات والمعاهد المرشحين لها من خلال موقع التنسيق الإلكتروني هنا.

وأعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الأحد أن عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن ٣٣٧ ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي الجديد 2023/2024.

وأكد وزير التعليم العالي على جاهزية معامل الحاسب الآلي المتاحة بالجامعات الحكومية من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق لاستقبال الطلاب، ومساعدتهم على التنسيق الإلكتروني.

وأضاف السيد عطا المُشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، أن موقع التنسيق الإلكتروني مُستمر في استقبال رغبات طلاب المرحلة الثانية حتى مساء اليوم الأحد الموافق ٢٠ أغسطس الجاري، وأكد على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني.