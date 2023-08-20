يكثر البحث عن ميعاد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 والتي أوشك التقديم فيها على الانتهاء اليوم الأحد في الساعة السابعة مساءً.

ميعاد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

نعرض في التقرير التالي ميعاد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 المتوقع وفق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

من المتوقع أن تظهر نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 بعد 72 ساعة من قفل باب التقديم في المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة.

مازال يتبقى ساعات قليلة أمام طلاب الثانوية العامة الراغبين في تسجيل رغباتهم أو تعديلها في المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة من خلال موقع التنسيق الإلكتروني

www.tansik.egypt.gov.eg

وحتى الآن بلغ عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات ٣٣٧ ألف طالب وطالبة للعام الجامعي الجديد 2023/2024.

بلغ الحد اﻷدنى للشعب العلمية: 250 درجة فأكثر أي بنسبة 60.98%، عدد الطلاب: 259445

والحد الأدنى للشعبة الأدبية: 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05%، عدد الطلاب: 90688.

بعض الكليات والمعاهد الشاغرة في المرحلة الثانية

تربية نوعية بور سعيد

تربية نوعية جنوب الوادي

تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية

تربية نوعية دمياط

تربية نوعية سوهاج

تربية نوعية شعبة مسرح تربوى المنصورة

تربية نوعية طنطا

تربية نوعية عين شمس

تربية نوعية فنية الإسكندرية

تربية نوعية فنية الزقازيق

تربية نوعية فنية الفيوم

تربية نوعية فنية القاهرة

تربية نوعية فنية المنصورة

تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر

تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر

تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون

تربية نوعية فنية أسوان

حقوق أسوان

حقوق أسيوط

حقوق بنها

حقوق بني سويف

حقوق جنوب الوادي

حقوق حلوان

حقوق طنطا

حقوق عين شمس

حقوق مدينة السادات

خدمة اجتماعية الفيوم

خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف

خدمة اجتماعية تنموية بني سويف

خدمة اجتماعية حلوان

دار العلوم الفيوم

دار العلوم المنيا

مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة

معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (ادرة اعمال)

معهد اكتوبر العالي للاقتصاد

معهد الاسكندرية العالى للإعلام بسموحة

معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة - محاسبة - تجارة خارجية)

معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية

معهد الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر

معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة

معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة شعبة نظم معلومات

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش ادارة اعمال

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش محاسبة

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(مالية)

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات)

معهد العجمي العالى للعلوم الادارية

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعب