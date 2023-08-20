الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ميعاد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

تنسيق
تنسيق

يكثر البحث عن ميعاد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 والتي أوشك التقديم فيها على الانتهاء اليوم الأحد في الساعة السابعة مساءً. 

 

ميعاد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

 

نعرض في التقرير التالي ميعاد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 المتوقع وفق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 

من المتوقع أن تظهر نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 بعد 72 ساعة من قفل باب التقديم في المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة.

 مازال يتبقى ساعات قليلة أمام طلاب الثانوية العامة الراغبين في تسجيل رغباتهم أو تعديلها في المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة من خلال موقع التنسيق الإلكتروني 

www.tansik.egypt.gov.eg

 

وحتى الآن بلغ عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات ٣٣٧ ألف طالب وطالبة للعام الجامعي الجديد 2023/2024.

بلغ الحد اﻷدنى للشعب العلمية: 250 درجة فأكثر أي بنسبة 60.98%، عدد الطلاب: 259445

والحد الأدنى للشعبة الأدبية: 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05%، عدد الطلاب: 90688.

 

تفاصيل تنسيق حاسبات ومعلومات 2023 .. والأماكن الشاغرة

337 ألف طالب يسجلون فى تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات

 

بعض الكليات والمعاهد الشاغرة في المرحلة الثانية 

 

تربية نوعية بور سعيد

تربية نوعية جنوب الوادي

تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية

تربية نوعية دمياط

تربية نوعية سوهاج

تربية نوعية شعبة مسرح تربوى المنصورة

تربية نوعية طنطا

تربية نوعية عين شمس

تربية نوعية فنية الإسكندرية

تربية نوعية فنية الزقازيق

تربية نوعية فنية الفيوم

تربية نوعية فنية القاهرة

تربية نوعية فنية المنصورة

تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر

تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر

تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون

تربية نوعية فنية أسوان

حقوق أسوان

حقوق أسيوط

حقوق بنها

حقوق بني سويف

حقوق جنوب الوادي

حقوق حلوان

حقوق طنطا

حقوق عين شمس

حقوق مدينة السادات

خدمة اجتماعية الفيوم

خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف

خدمة اجتماعية تنموية بني سويف

خدمة اجتماعية حلوان

دار العلوم الفيوم

دار العلوم المنيا

مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة

معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (ادرة اعمال)

معهد اكتوبر العالي للاقتصاد

معهد الاسكندرية العالى للإعلام بسموحة

معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة - محاسبة - تجارة خارجية)

معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية

معهد الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر

معهد الجيزة العالى للعلوم  الادارية بطموه جيزة

معهد الجيزة العالى للعلوم  الادارية بطموه جيزة شعبة نظم معلومات

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش ادارة اعمال

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش محاسبة

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(مالية)

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات)

معهد العجمي العالى للعلوم الادارية

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعب

 

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تنسيق كليه التمريض 2023 وموعد نهاية كتابة رغبات المرحلة الثانية

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