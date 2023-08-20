الأحد 20 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

تفاصيل تنسيق حاسبات ومعلومات 2023 .. والأماكن الشاغرة

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات

قبيل إغلاق باب تسجيل رغبات المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات زاد البحث عن تنسيق حاسبات ومعلومات 2023 حيث تعد من أبرز الكليات التي يسعى الطلاب إلى الالتحاق بها عقب التحول الرقمي الذي شهدته العديد من دول العالم مؤخرا لذلك يطمع الكثير من الطلاب للإلتحاق بها لإيجاد فرص عمل بعد التخرج.

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أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن هناك أماكن شاغرة في كلية الحاسبات والمعلومات في العديد من الجامعات المصرية في المرحلة الثانية من التنسيق لطلاب الشعبة العلمية ويمكن الاستعانة بالموقع الرسمي للتنسيق من خلال هذا الرابط (من هنا) لمعرفة الجامعات التي بها أماكن شاغرة والمتاحة للطالب وفقا لبياناته التي أدخالها عبر الموقع.

تستهدف المرحلة الثانية من التنسيق نحو 350133 طالب وطالبة حيث أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الحد الدني للتقديم لطلاب الشعبة العلمية 250 درجة فأكثر بنسبة 60.93% وتستهدف نحو 259445 طالب وطالبة والحد الأدني لطلاب الشعبة الأدبية 238 درجة بنسبة 58.05% وتستهدف محو 90688 طالب وطالبة.

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337 ألف طالب يسجلون فى تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات

الأماكن الشاغرة بالمرحلة الثانية من التنسيق لكلية الحاسبات 2023

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأماكن الشاغرة في المرحلة الثانية من تنسيق حاسبات ومعلومات 2023 وجاءت كما يلي:-

  • كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة القاهرة.
  • كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة بنها.
  • كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة الجنوب الوادي.
  • كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان.
  • كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة الإسكندرية.
  • كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة العريش.
  • كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة السادات.
  • كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة مطروح.
  • كلية الحاسبات ومعلومات جامعة الأقصر.
  • كلية الحاسبات ومعلومات جامعة الزقازيق.
  • كلية الحاسبات ومعلومات جامعة السويس.
  • كلية الحاسبات ومعلومات جامعة الفيوم.
  • كلية الحاسبات ومعلومات جامعة شبين الكوم.

تعرف على مواعيد عمل مكاتب التنسيق بالجامعات لتسجيل الرغبات

رابط موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الثانية 2023

  • كلية الحاسبات ومعلومات جامعة المنيا.
  • كلية الحاسبات ومعلومات جامعة أسيوط.
  • كلية الحاسبات ومعلومات جامعة بني سويف.
  • كلية الحاسبات ومعلومات جامعة دمنهور.
  • كلية الحاسبات ومعلومات جامعة دمياط.
  • كلية الحاسبات ومعلومات جامعة سوهاج.
  • كلية الحاسبات ومعلومات جامعة طنطا.
  • كلية الحاسبات ومعلومات جامعة عين شمس.
  • كلية الحاسبات ومعلومات جامعة جنوب الوادي.
  • كلية الحاسبات ومعلومات جامعة كفر الشيخ.

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