السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد تنسيق الشهادات المعادلة 2023.. وقواعد التقديم

تنسيق الشهادات المعادلة
تنسيق الشهادات المعادلة 2023

يتساءل الطلاب وأولياء أمورهم عن تنسيق الشهادات المعادلة 2023، وذلك عقب قرار مكتب التنسيق التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي قبول أوراق تقدم الطلاب الحاصلين على شهادات المعادلة العربية والأجنبية للإلتحاق بالجامعات المصرية خلال العام الدراسي المقبل 2023-2024 من خلال الفروع الرئيسية للمكتب في المحافظات.

موعد تنسيق الشهادات المعادلة 2023

أصدر السيد عطا رئيس مكتب التنسيق التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار بتحديد موعد تنسيق الشهادات المعادلة 2023 وبدء صرف وقبول أوراق الطلاب الحاصلين على شهادات المعادلة العربية والأجنبية بداية من يوم الأحد الموافق 20 أغسطس الجاري وحتى يوم الخميس الموافق 31 أغسطس 2023 بالمكتب الرئيسي بالقاهرة والفرعي بالإسكندرية وأسيوط.

يذكر أن مقر مكتب التنسيق في الإسكندرية بالمدينة الجامعية للبنات بسموحة وهو مخصص لخدمة طلاب الإسكندرية والوجه البحري وأن مقر مكتب التنسيق في أسيوط بالمبنى الإداري للجامعة ويخدم طلاب الصعيد ويمكن للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من السودان وليبيا التقديم في المكتب الرئيسي بالقاهرة فقط في إدارة رعاية الطلاب بجامعة عين شمس بالمدينة الجامعية بنين.

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قواعد التنسيق لطلاب الشهادات المعادلة 2023-2024

وافق المجلس الأعلى للجامعات على القواعد المتعارف عليها للتنسيق للقبول في الجامعات الحكومية والمعاهد للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة للثانوية العامة العربية والأجنبية للإلتحاق بالجامعات 2023-2024 بنفس قواعد القبول للعام السابق والتي تتلخص فيما يلي:-

  • أن يكون الطالب حاصل على الحد الأدني للقبول بنسبة 95% على الأقل لكليات الطب في كافة الجامعات المصرية.
  • أن يكون الطالب حاصل على الحد الأدني للقبول بنسبة 90% على الأقل لكليات طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والاقتصاد والعلوم اسلياسية والإعلام في كافة الجامعات المصرية.
  • أن يكون الطالب حاصل على الحد الأدني للقبول بنسبة 85% على الأقل لكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات في كافة الجامعات المصرية.
  • أن يكون الطالب حاصل على الحد الأدني للقبول بنسبة 95% على الأقل لكليات الطب في كافة الجامعات المصرية.
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ويتم سداد الرسوم من خلال حولة بريدية على كود المؤسسي عبر رقم 13600101 أو رقم حساب 9190447778 حيث يتم استلام رقم الدخول والرقم السري بعد تسجيل الطلاب بياناته عبر موقع التنسيق.

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