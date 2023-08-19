علمى وأدبى.. الجدول الرسمى لامتحانات الثانوية العامة 2023 دور ثان

تستمر عمليات البحث فى محرك جوجل عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 دور ثان، حيث يخوض طلاب الصف الثالث الثانوي، أول الاختبارات خلال الساعات المقبلة بعد رسوبهم في امتحانات الدور الأول.

موعد بدء امتحانات الثانوية العامة دور ثان 2023

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة درو ثان 2023 صباح غدًا السبت، بمادتي اللغة العربية والتربية الدينية، وتختتم يوم الثلاثاء الموافق 29 أغسطس بمواد الأحياء للشعبة العلمية، والفلسفة والمنطقة للشعبة الأدبية، والرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) لشعبة "رياضة"، ويرغب الطلاب فى معرفة تفاصيل الجدول لتنظيم وقت المذاكرة، وهو ما نستعرضه لكم فى السطور التالية.

جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023