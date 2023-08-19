علمى وأدبى.. الجدول الرسمى لامتحانات الثانوية العامة 2023 دور ثان
تستمر عمليات البحث فى محرك جوجل عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 دور ثان، حيث يخوض طلاب الصف الثالث الثانوي، أول الاختبارات خلال الساعات المقبلة بعد رسوبهم في امتحانات الدور الأول.
موعد بدء امتحانات الثانوية العامة دور ثان 2023
وتنطلق امتحانات الثانوية العامة درو ثان 2023 صباح غدًا السبت، بمادتي اللغة العربية والتربية الدينية، وتختتم يوم الثلاثاء الموافق 29 أغسطس بمواد الأحياء للشعبة العلمية، والفلسفة والمنطقة للشعبة الأدبية، والرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) لشعبة "رياضة"، ويرغب الطلاب فى معرفة تفاصيل الجدول لتنظيم وقت المذاكرة، وهو ما نستعرضه لكم فى السطور التالية.
جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023
- يؤدي الطلاب امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، غدًا السبت 19 أغسطس.
- الأحد 20 أغسطس يؤدي الطلاب الامتحان في مادتي اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.
- الإثنين 21 أغسطس يؤدي الطلاب الامتحان في الرياضيات البحتة "الجبر والهندسة الفراغية" لشعبة الرياضة.
- الثلاثاء 22 أغسطس يؤدي الطلاب الامتحان في مادتي الاقتصاد والإحصاء.
- الأربعاء 23 أغسطس يؤدي الطلاب الامتحان في مادتي الفيزياء والتاريخ.
- الخميس 24 أغسطس يؤدي الطلاب الامتحان فى اللغة الأجنبية الأولى.
- السبت الموافق 26 أغسطس يؤدي الطلاب الامتحان في مادتي الكيمياء والجغرافيا.
- الأحد 27 أغسطس يؤدي الطلاب الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية “الديناميكا”.
- الإثنين 28 أغسطس يؤدي الطلاب الامتحان في مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية وعلم النفس والاجتماع والرياضيات البحتة "التفاضل والتكامل".
- الثلاثاء 29 أغسطس يؤدي الطلاب الامتحان بمواد الأحياء للشعبة العلمية، والفلسفة والمنطقة للشعبة الأدبية، والرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) لشعبة "رياضة".