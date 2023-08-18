الجمعة 18 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023

جريدة الدستور

بالتزامن مع إعلان نتائج 3 ثانوي عام حرص الطلاب وأولياء أمورهم معرفة رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023 عبر جوجل، حيث من الجدير بالذكر أن تعلن وزارة التربية والتعليم في مصر نتيجة تظلمات الثانوية العامة لعام 2023، عقب الانتهاء من جميع أعمال فحص الطلبات التي تقدم بها طلبة الثانوية العامة بالدور الأول.

رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023

ويستعرض الدستور، لينك نتيجة تظلمات الثانوية العامة في العام الدراسي الحالي 2022-2023، وجميع رسوم التظلمات في هذا العام.

رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023 

أكدت وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني، أن يكون رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة لعام 2023 هو ذات رابط تظلمات الثانوية العامة 2023 بموقع وزارة التربية والتعليم.

 وأشارت وزارة التربية والتعليم، أنه يتاح الوصول لرابط نتيجة الثانوية العامة في 2023 عبر الضغط على هذا الرابط (من هنا).

وزير التعليم عن تظلمات الثانوية العامة: جميع الطلاب حصلوا على حقوقهم 

عن تظلمات الثانوية العامة لعام 2023، قال وزير التربية والتعليم خلال تصريحات صحفية، إن جميع الطلاب ممن حصلوا على حقهم، وإن التصحيح قد تم بكل شفافية، بين أنه قد تمت إتاحة الفرصة لكافة الطلاب للتقديم في التظلم. 

رسوم تظلمات الثانوية العامة 2023

أما رسوم تظلمات الثانوية العامة  لعام 2023، حددتها وزارة التربية والتعليم وتكون بقيمة 200 جنيه في كل مادة يرغب التلميذ في التظلم بها، وبالنسبة لمادة الرياضيات في كل فرع من فروع الرياضيات مبلغ 200 جنيه أيضًا، على أن يتم سداد هذه الرسوم قبل ميعاد إجراء التظلم عبر منافذ الدفع الإلكتروني المعتمدة لدى الوزارة بحساب صندوق دعم المشروعات التعليمية، وستتمثل في البريد المصري، فوري، وقتي، إيجي باي، وسداد، ضامن، أمان، ومصاري، بيي، وممكن، طلقة، وموجة، وخالص وموبايل، وأموال.

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وأكد الدكتور رضا حجازي، أن وزارة التعليم حرصت في امتحانات بهذا العام على أن ستكون في أفضل صورها، منوها أن الوزارة بذلت جهودًا ضخمة واتخذت الكثير من الإجراءات لضمان انتظام سير الامتحانات، وكما أشار إلى أنه قد أصدر كتابًا دوريًا جديدًا للمرحلة الثانوية ويكون بمنع أي تحويلات ابتداء من الصف الأول الثانوي إلى الصف الثالث الثانوي إلا لأسباب استثنائية محددة، وتكون بموافقة لجنة من الوزارة.

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