جدول امتحانات الثانوية العامة دور ثاني 2023

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق ماراثون امتحانات الدور الثاني لطلاب الصف الثالث الثانوي، ويزداد التساؤل عن جدول امتحانات الثانوية العامة دور ثاني ٢٠٢٣ عبر جوجل بالعام الدراسي الحالي 2022-2023، وهم الذين يؤدون هذا العام امتحان الدور الثاني، والذي من المقرر أن تبدأ غدا السبت الموافق 19 أغسطس.

جدول امتحانات الثانوية العامة دور ثاني ٢٠٢٣

لذلك يقدم "الدستور" لطلبة 3 ثانوي عام جدول امتحان الدور الثاني بالعام الدراسي الحالي 2022-2023.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 الدور الثاني

حددت وزارة التربية والتعليم في مصر موعد امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2023، لكي يبدأ جدول امتحانات الدور الثاني لشعبة علمي علوم، شعبة علمي رياضة، شعبة أدبي كما يلي:

يوم السبت 19 أغسطس 2023: امتحان مادتي (اللغة العربية والتربية الدينية)، لجميع الشعب.

يوم الأحد 20 أغسطس 2023: امتحان مادتي (اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية)، لجميع الشعب.

يوم الاثنين 21 أغسطس: امتحان مادة (الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية)، شعبة الرياضة.

يوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023: امتحان مادة (الاقتصاد والإحصاء)، لجميع الشعب.

يوم الأربعاء 23 أغسطس 2023: امتحان مادتي (الفيزياء والتاريخ)، لشعبتي العلوم والرياضة.

يوم الخميس 24 أغسطس 2023: (اللغة الأجنبية) الأولى، أدبي.

يوم السبت 26 أغسطس 2023: امتحان مادتي (الكيمياء)، لشعبتي العلوم والرياضة، و(الجغرافيا للشعبة الأدبية).

يوم الأحد 27 أغسطس 2023: امتحان الديناميكا، شعبة الرياضة.

يوم الاثنين 28 أغسطس 2023: الجيولوجيا والعلوم البيئية (علمي علوم)، والتفاضل والتكامل (الرياضيات)، وعلم النفس والاجتماع (أدبي).

يوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023: الأحياء والفلسفة (أدبي) والمنطق والإستاتيكا (الرياضيات).

عدد طلاب الثانوية العامة 2023 الذين لديهم دور ثاني

عدد طلاب الثانوية العامة الذين لديهم دور ثاني هو 118 ألفًا و605 طلاب وطالبات، كما أن أعلنت وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني.

تظلمات الثانوية العامة 2023

وفي وقت سابق، قد كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن حقيقة ظهور نتيجة تظلمات الثانوية العامة بالعام الدراسي الحالي 2022-2023، ولحصول طالبة بالثانوية العامة على مجموع 133 درجة عقب تظلمها ومراجعتها للبابل شيت.

وأكد المصدر خلال تصريح صحفي، أنه لم يتم إعلان نتائج تظلمات الثانوية العامة 2023، إلى الآن، مشيرًا إلى أنه لم تعلن النتيجة إلا عقب الانتهاء من كافة أعمال فحص الطلبات التي ستقدم بها طلاب الثانوية العامة للدور الأول.