موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة 2023
موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة 2023 من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها خلال الساعات القليلة الماضية من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل
“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.
موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2023
أشارت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقعها الإلكتروني إلى احتمالية إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة 2023 منتصف الأسبوع المقبل وذلك خلال مؤتمر صحفي لتعلن خلاله عن الحدود الدنيا للمرحلة الثانية من تنسيق القبول بالكليات والمعاهد ثم الإعلان عن تفاصيل المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة 2023 وكذا الأماكن الشاغرة بها.
وعلى صعيد متصل أتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موقع التنسيق الإلكتروني أمام طلبة المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2023 لتسجيل رغباتهم عليه، وذلك حتى السابعة مساء ليوم السبت الموافق 19 أغسطس 2023.
موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2023:
أتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موقع إلكتروني للإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثاني بعد إتاحته وذلك من خلال الضغط على هذا الرابط
https://tansik.digital.gov.eg/application/
موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2023:
ومن ناحية أخرى مازالت هناك اماكن شاغرة بعدد من كليات القمة في تنسيق المرحلة الثانية ومنهم كلية طب بيطري وحاسبات ومعلومات واقتصاد وعلوم سياسية وكذا عدد من المعاهد الهندسية العليا وكليات الفنون الجميلة والتطبيقية والآثار والألسن.
مؤشرات الأولية لكليات القمة بالمرحلة الثانية من تنسيق الكليات 2023، وذلك وفقاً لتنسيق العام الماضي.
الشعبة العلمية:
حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم
361
حاسبات ومعلومات الأقصر علوم
361
حاسبات ومعلومات عين شمس علوم
361
طب بيطري الإسكندرية
361
طب بيطري الزقازيق
363
طب بيطري العريش
356
طب بيطري القاهرة
360
طب بيطري المنوفية
362
طب بيطري المنيا
359
طب بيطري الوادي الجديد
356
طب بيطري أسوان
357
طب بيطري أسيوط
361
طب بيطري بنها
360
طب بيطري بني سويف
357
طب بيطري جنوب الوادي
360
طب بيطري دمنهور
362
طب بيطري سوهاج
364
طب بيطري عين شمس
363
طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية
358
طب بيطري كفر الشيخ
363
طب بيطري مدينة السادات
358
طب بيطري مطروح
356.5
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة
352
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالطود الأقصر
276
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج
265
الشعبة الأدبية:
تجارة انتساب موجه الزقازيق
271
تجارة انتساب موجه السويس
262
تجارة انتساب موجه العريش
261
تجارة انتساب موجه المنصورة
274
تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم
264
تجارة انتساب موجه أسوان
262
تجارة انتساب موجه أسيوط
260
تجارة انتساب موجه بنها
268
تجارة انتساب موجه بني سويف
260
تجارة انتساب موجه بورسعيد
263
تجارة انتساب موجه جنوب الوادي
262
تجارة انتساب موجه دمنهور
263
تجارة انتساب موجه دمياط
271
تجارة انتساب موجه سوهاج
259
تجارة انتساب موجه طنطا
262
تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية
264
تجارة انتساب موجه كفر الشيخ
262
تجارة انتساب موجه مدينة السادات
261
تجارة سوهاج
265
آداب المنيا
258
آداب الوادي الجديد
272
آداب انتساب موجه الزقازيق
265
آداب انتساب موجه الفيوم
261
آداب انتساب موجه المنصورة
270
آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم
263
آداب انتساب موجه المنيا
256
آداب انتساب موجه الوادي الجديد
257
آداب انتساب موجه أسوان
259
آداب انتساب موجه أسيوط
256
آداب انتساب موجه بني سويف
258
آداب انتساب موجه بورسعيد
263
آداب انتساب موجه جنوب الوادي
255
آداب انتساب موجه دمنهور
262
آداب انتساب موجه دمياط
261
آداب انتساب موجه سوهاج
255
آداب انتساب موجه طنطا
263
آداب انتساب موجه كفر الشيخ
261
آداب أسيوط
259
آداب بني سويف
263
آداب جنوب الوادي
257
آداب سوهاج
258
تربية (تعليم ابتدائي) العريش
205
تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد
225
تربية (تعليم ابتدائي) أسوان
218
تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط
260
تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف
251
تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي
250
تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بالغردقة
245
تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج
244
تربية (تعليم ابتدائي) مطروح
236
تربية (طفولة) العريش
212.1
تربية (طفولة) الوادي الجديد
244
تربية (طفولة) أسوان
220
تربية (طفولة) جنوب الوادي
258
تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة
240
تربية (طفولة) دمنهور
261
تربية (طفولة) سوهاج
248