موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة 2023 من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها خلال الساعات القليلة الماضية من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل

“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2023

أشارت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقعها الإلكتروني إلى احتمالية إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة 2023 منتصف الأسبوع المقبل وذلك خلال مؤتمر صحفي لتعلن خلاله عن الحدود الدنيا للمرحلة الثانية من تنسيق القبول بالكليات والمعاهد ثم الإعلان عن تفاصيل المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة 2023 وكذا الأماكن الشاغرة بها.

وعلى صعيد متصل أتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موقع التنسيق الإلكتروني أمام طلبة المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2023 لتسجيل رغباتهم عليه، وذلك حتى السابعة مساء ليوم السبت الموافق 19 أغسطس 2023.

موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2023:

أتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موقع إلكتروني للإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثاني بعد إتاحته وذلك من خلال الضغط على هذا الرابط

https://tansik.digital.gov.eg/application/

موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2023:

ومن ناحية أخرى مازالت هناك اماكن شاغرة بعدد من كليات القمة في تنسيق المرحلة الثانية ومنهم كلية طب بيطري وحاسبات ومعلومات واقتصاد وعلوم سياسية وكذا عدد من المعاهد الهندسية العليا وكليات الفنون الجميلة والتطبيقية والآثار والألسن.

مؤشرات الأولية لكليات القمة بالمرحلة الثانية من تنسيق الكليات 2023، وذلك وفقاً لتنسيق العام الماضي.

الشعبة العلمية:

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم

361

حاسبات ومعلومات الأقصر علوم

361

حاسبات ومعلومات عين شمس علوم

361

طب بيطري الإسكندرية

361

طب بيطري الزقازيق

363

طب بيطري العريش

356

طب بيطري القاهرة

360

طب بيطري المنوفية

362

طب بيطري المنيا

359

طب بيطري الوادي الجديد

356

طب بيطري أسوان

357

طب بيطري أسيوط

361

طب بيطري بنها

360

طب بيطري بني سويف

357

طب بيطري جنوب الوادي

360

طب بيطري دمنهور

362

طب بيطري سوهاج

364

طب بيطري عين شمس

363

طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية

358

طب بيطري كفر الشيخ

363

طب بيطري مدينة السادات

358

طب بيطري مطروح

356.5

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة

352

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالطود الأقصر

276

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج

265

الشعبة الأدبية:

تجارة انتساب موجه الزقازيق

271

تجارة انتساب موجه السويس

262

تجارة انتساب موجه العريش

261

تجارة انتساب موجه المنصورة

274

تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

264

تجارة انتساب موجه أسوان

262

تجارة انتساب موجه أسيوط

260

تجارة انتساب موجه بنها

268

تجارة انتساب موجه بني سويف

260

تجارة انتساب موجه بورسعيد

263

تجارة انتساب موجه جنوب الوادي

262

تجارة انتساب موجه دمنهور

263

تجارة انتساب موجه دمياط

271

تجارة انتساب موجه سوهاج

259

تجارة انتساب موجه طنطا

262

تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية

264

تجارة انتساب موجه كفر الشيخ

262

تجارة انتساب موجه مدينة السادات

261

تجارة سوهاج

265

آداب المنيا

258

آداب الوادي الجديد

272

آداب انتساب موجه الزقازيق

265

آداب انتساب موجه الفيوم

261

آداب انتساب موجه المنصورة

270

آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

263

آداب انتساب موجه المنيا

256

آداب انتساب موجه الوادي الجديد

257

آداب انتساب موجه أسوان

259

آداب انتساب موجه أسيوط

256

آداب انتساب موجه بني سويف

258

آداب انتساب موجه بورسعيد

263

آداب انتساب موجه جنوب الوادي

255

آداب انتساب موجه دمنهور

262

آداب انتساب موجه دمياط

261

آداب انتساب موجه سوهاج

255

آداب انتساب موجه طنطا

263

آداب انتساب موجه كفر الشيخ

261

آداب أسيوط

259

آداب بني سويف

263

آداب جنوب الوادي

257

آداب سوهاج

258

تربية (تعليم ابتدائي) العريش

205

تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد

225

تربية (تعليم ابتدائي) أسوان

218

تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط

260

تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف

251

تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي

250

تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بالغردقة

245

تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج

244

تربية (تعليم ابتدائي) مطروح

236

تربية (طفولة) العريش

212.1

تربية (طفولة) الوادي الجديد

244

تربية (طفولة) أسوان

220

تربية (طفولة) جنوب الوادي

258

تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة

240

تربية (طفولة) دمنهور

261

تربية (طفولة) سوهاج

248