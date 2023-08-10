الخميس 10 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

كاملًا.. جدول امتحانات الثانوية العامة دور ثاني 2023

جريدة الدستور

بالتزامن مع إعلان نتائج الصف الثالث الثانوي، حرص الطلاب وأولياء الأمور على معرفة جدول امتحانات الثانوية العامة دور ثاني 2023، عبر محرك البحث الأشهر “جوجل”.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الطلاب المسموح لهم دخول امتحانات الدور الثاني، وهم الراسبون في امتحان الدور الأول بمادتين فأقل.

جدول امتحانات الثانوية العامة دور ثاني 2023

وتستعرض "الدستور"، لطلبة الثانوية العامة الذين سيؤدون امتحان الدور الثاني مواعيد وجدول الامتحانات بالعام الدراسي الحالي 2022-2023.

موعد امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023

وحول موعد تلك الامتحانات، فقد أعلن الدكتور رضا حجازي، بصفته وزير التربية والتعليم في مصر خلال مؤتمر إعلان كافة تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2023، أن سوف تكون امتحانات الدور الثاني بالثانوية العامة 2023 سوف تبدأ يوم 19 أغسطس 2023 المقبل.

جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023

وجاءت مواعيد كل مادة في جدول امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني 2023، كالتالي:

  • يوم السبت 19 أغسطس 2023 الجاري: امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.
  • يوم الأحد 20 أغسطس 2023 : امتحان مادتي  اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.
  • يوم الاثنين 21 أغسطس 2023 : امتحان مادة الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية.
  • يوم الثلاثاء 22 أغسطس: امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء.
  • يوم الأربعاء 23 أغسطس 2023 : امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ.
  • يوم الخميس 24 أغسطس 2023 : اللغة الأجنبية الأولى.
  • يوم السبت 26 أغسطس: امتحان مادتي الكيمياء والجغرافيا.
  • يوم الأحد 27 أغسطس 2023 : امتحان الديناميكا.
  • يوم الاثنين 28 أغسطس 2023 : امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع.
  • يوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023 : امتحان مادة الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.

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رابط تظلمات الثانوية العامة 2023

وأتاحت وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني رابط متاح الآن، لتظلمات الثانوية العامة 2023، على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ويتاح الدخول بموقع تظلمات الثانوية العامة 2023، عبر الضغط على الرابط التالي من هنا.

وعلى صعيد آخر، قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالإعلان عن تفاصيل الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023 / 2024، حيث سيبدأ يوم السبت الموافق 30 من سبتمبر 2023، إلى يوم السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة بالمدارس الحكومية، والرسمية، والمدارس الرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات.

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