الخميس 10 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

توقعات تنسيق كلية التمريض 2023-2024 في جميع المحافظات

جريدة الدستور

مع قرب إعلان تنسيق الثانوية العامة خلال الساعات المقبلة، شغل أذهان طلاب 3 ثانوي عام وأولياء الأمور معرفة توقعات تنسيق كلية التمريض 2024 في جميع المحافظات عبر جوجل، ويزداد الإقبال على كليات التمريض، والتى ظهرت لحاجة سوق العمل لخريجيها مع ظهور لفيروس كورونا، ووجود فرص للعمل لجميع خريجي التمريض عقب التخرج سواء محليًا أو دوليًا.

توقعات تنسيق كلية التمريض 2023 في جميع المحافظات

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير توقعات تنسيق كلية التمريض 2023 في جميع المحافظات.

كانت وزارة التعليم العالي بمصر والبحث العلمي قامت بتحديد تنسيق كليات التمريض في عام 2022 والحد الأدنى للقبول في الجامعات للطلبة الحاصلين على شهادات الثانوية العامة بشعبة علمي، والتي قد جاءت بنحو:

  • تمريض محافظة القاهرة 76.1%
  • تمريض إسكندرية 74.3%
  • تمريض المنصورة 84.6%
  • تمريض طنطا 84.4%
  • مريض بورسعيد 85.6%
  • تمريض عين شمس 74.5%
  • تمريض حلوان 73.2%
  • تمريض محافظة المنيا 76.3%
  • تمريض الإسماعيلية 74.5%
  • تمريض جامعة مرسى مطروح 74.3%
  • تمريض جامعة بني سويف 73.4%
  • تمريض الفيوم 72.18%
  • تمريض جامعة أسوان 69.3%
  • تمريض محافظة دمياط 82.9%

شروط لدخول كلية تمريض 2023

  1. يجب على جميع الأشخاص الراغبين الحصول على شهادات إتمام الدراسة الثانوية العامة بالقسم العلمي (علمي علوم) أو على شهادات معادلة لها شريطة تكون حداثة المؤهل.
  2. يجب على الراغبين أن ستكون اللغة الإنجليزية وهي اللغة الأجنبية الأولى، وذلك بشرط ألا يقل تقدير النجاح فيها عن مجموع 75%، وسيستثني من ذلك الحاصلون على شهادة المعادلة الأجنبية.
  3. يجب على الراغبين التفرغ في الكامل للدراسة، وذلك (إقرار بعدم العمل بالمستشفيات أثناء الدراسة وأثناء السنة التدريبية الإجبارية).
  4. ويجب على الراغبين النجاح بالكشف الطبي.
  5. يجب على الراغبين الاجتياز لاختبارات القبول التي سيقررها مجلس الكلية.

موعد تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية 2023 وكيفية تسجيل الرغبات

رابط تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى والثانية 2023 لطلاب الثانوية العامة

الحد الأدنى للتقديم في المرحلة الأولى

  • الحد الأدنى للتقديم بتنسيق المرحلة الأولى للجامعات لعام 2023 الشعبة العلمية مجموع 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 فأكثر عدد 22304.
  • الحد الأدنى للتقديم في تنسيق المرحلة الأولى للجامعات لعام 2023 الشعبة الهندسية مجموع 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر عدد 15013.
  • الحد الأدنى للتقديم في تنسيق المرحلة الأولى للجامعات لعام 2023 الشعبة الأدبية مجموع 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر عدد 74923.
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