الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى والثانية 2023 لطلاب الثانوية العامة

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

تصدر رابط موقع تسجيل رغبات الثانوية العامة 2023 عبر موقع التنسيق الإلكتروني، قائمة بحث واهتمام آلاف الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بالتزامن مع مد مهلة تسجيل رغبات المرحلة الأولى واقتراب فتح باب التسجيل لطلاب المرحلة الثانية للتنسيق.

موعد نهاية تنسيق المرحلة الأولى 2023

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موعد نهاية تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى 2023 يوم يوم الخميس الموافق 10/8/2023، بعد مد المهلة يومًا إضافيًا؛ وذلك وفقا للحد الأدنى التالي:

  • الحد الأدنى 289.5 درجة للشعبة الأدبية بنسبة 70.61%.
  • الحد الأدنى 342 درجة للشعبة الهندسية بنسبة 83.41%.
  • الحد الأدنى 362 درجة للشعبة العلمية بنسبة 88.29%.

موعد بدء تنسيق المرحلة الثانية 2023

وحول موعد بدء تنسيق المرحلة الثانية 2023 لطلاب الثانوية العامة، فمن المتوقع أن يتم فتح باب تسجيل الرغبات للطلاب عبر موقع التنسيق الإلكتروني خلال الأسبوع المقبل، فور إعلان نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق.

ومن المتوقع أن تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بدء تنسيق المرحلة الثانية 2023 بداية من يوم الأحد الموافق 13 أغسطس ويستمر لمدة 5 أيام على غرار المرحلة الأولى.

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خطوات تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني 2023

  • الدخول على موقع تنسيق الجامعات 2023 عبر رابط https://tansik.digital.gov.eg/.
  • اختر مصدر الشهادة التى حصل عليها الطالب.
  • إدخال رقم الجلوس الخاص بطالب الثانوية العامة.
  • اكتب الرقم السري الموجود في استمارة النجاح في الثانوية العامة 2023.
  • كتابة الرقم التأكيدي الظاهر على الشاشة.
  • الضغط على الخطوة الثانية.
  • كتابة بيانات الطالب الأساسية.
  • مراجعة البيانات جيداً.
  • اختر الرغبات بالترتيب مع التوزيع الجغرافي.
  • الضغط على جملة الخطوة التالية بعد الانتهاء من ملئ الرغبات.
  • عقب ملئ الرغبات أعد تسجيل البيانات مرة أخرى.
  • الضغط على “كلمة تسجيل”.
  • أخيرًا قم بطباعة الاستمارة، ثم اختر صيغة Microsoft Print To PDF.
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