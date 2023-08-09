الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مصاريف الجامعات الأهلية 2023 وموعد إعلان تنسيق الكليات

جريدة الدستور

مع بدء المرحلة الأولى في تسجيل رغبات الكليات يكثر التساؤل عن تنسيق الجامعات الأهلية 2023 وأسعارها عبر محرك البحث العالمي "جوجل"، ويبحث طلبة الثانوية العامة غير الملتحقين في المرحلة الأولى بتنسيق الجامعات، وذلك لعدم لحاقهم في كليات الطب وكلية طب الأسنان والصيدلة وكليات العلاج الطبيعي والهندسة، حيث يتاح لهؤلاء غير الملتحقين في تنسيق المرحلة الأولى، فإنه يكون من المتوقع في هذا العام أن سيكون تنسيق الكليات بالجامعات الأهلية 2023 أقل من مجموع 82%.

تنسيق الجامعات الأهلية 2023

وتنشر "الدستور" في هذا التقرير تنسيق الجامعات الأهلية 2023 وأسعارها.

في هذا السياق، قام مصدر مسؤول في المجلس الأعلى للجامعات الأهلية، بالكشف عن موعد انطلاق تنسيق الجامعات الأهلية لعام 2023 وأسعارها، مشيرًا إلى أنه سوف يتم انطلاق تنسيق الجامعات الأهلية من توقيت 10 أيام من الآن.

وأوضح المصدر المسئول في تصريحات صحفية إلى أنه سوف يتم الإعلان حول تفاصيل تنسيق الجامعات الأهلية لعام 2023 عقب  إعلان الحدود الدنيا لكليات في المرحلة الأولى من ضمن تنسيق الجامعات الأهلية 2023.

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مصاريف الجامعات الأهلية الجديدة 2023

وفيما يلي نستعرض أسعار ومصروفات الجامعات الأهلية لعام 2023 والتي تم الإعلان عنها، وذلك كان بشكل رسمي عبر الجامعات الأهلية من خلال الصفحات التابعة لها في السوشيال ميديا، فيما يلي:

مصاريف جامعة المنصورة الأهلية 2023

  1. كلية الطب البشري – 110 آلاف جنيه مصري
  2. كلية طب الأسنان – 90 ألف جنيه مصري
  3. كلية الصيدلة – 75 ألف جنيه مصري
  4. كلية الهندسة – 65.100 جنيه مصري

مصاريف جامعة الإسكندرية الأهلية 2023 

  • كلية الطب البشري – 145 ألف جنيه مصري
  • كلية طب الأسنان – 130 ألف جنيه مصري
  • كلية الصيدلة – 115 ألف جنيه مصري
  • كلية الهندسة – 85 ألف جنيه مصري
  • علوم الحاسب والبيانات – 60 ألف جنيه مصري
  • الاقتصاد والعلوم الإدارية – 50 ألف جنيه مصري
  • إعلام واتصالات – 50 ألف جنيه مصري
  • كلية العلوم – 55 ألف جنيه مصري
  • العلوم الاجتماعية والإنسانية – 50 ألف جنيه مصري

مصاريف جامعة الزقازيق الأهلية 2023

  • كلية الطب البشري- 110 آلاف جنيه مصري
  • كلية طب وجراحة الفم والأسنان – 100 ألف جنيه مصري
  • كلية الصيدلة – 80 ألف جنيه مصري
  • كلية التمريض – 40 ألف جنيه مصري
  • كلية الهندسة – 60 ألف جنيه مصري
  • كلية التجارة – 40 ألف جنيه مصري
  • كلية الحاسبات والمعلومات – 50 ألف جنيه مصري

مؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة 2023 ومصروفات الكليات

رابط تسجيل رغبات تنسيق الكليات 2023 لطلاب الثانوية العامة المرحلة الأولى

مصاريف جامعة بنها الأهلية 2023 

  • كلية الطب البشري – 120 ألف جنيه مصري
  • كلية العلاج الطبيعي – 95 ألف جنيه مصري
  • كلية طب الأسنان – 115 ألف جنيه مصري
  • كلية الهندسة – 65 ألف جنيه مصري
  • كلية علوم الحاسب – 55 ألف جنيه
  • كلية إدارة أعمال – 45 ألف جنيه
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