مصاريف الجامعات الأهلية 2023 وموعد إعلان تنسيق الكليات

مع بدء المرحلة الأولى في تسجيل رغبات الكليات يكثر التساؤل عن تنسيق الجامعات الأهلية 2023 وأسعارها عبر محرك البحث العالمي "جوجل"، ويبحث طلبة الثانوية العامة غير الملتحقين في المرحلة الأولى بتنسيق الجامعات، وذلك لعدم لحاقهم في كليات الطب وكلية طب الأسنان والصيدلة وكليات العلاج الطبيعي والهندسة، حيث يتاح لهؤلاء غير الملتحقين في تنسيق المرحلة الأولى، فإنه يكون من المتوقع في هذا العام أن سيكون تنسيق الكليات بالجامعات الأهلية 2023 أقل من مجموع 82%.

تنسيق الجامعات الأهلية 2023

وتنشر "الدستور" في هذا التقرير تنسيق الجامعات الأهلية 2023 وأسعارها.

في هذا السياق، قام مصدر مسؤول في المجلس الأعلى للجامعات الأهلية، بالكشف عن موعد انطلاق تنسيق الجامعات الأهلية لعام 2023 وأسعارها، مشيرًا إلى أنه سوف يتم انطلاق تنسيق الجامعات الأهلية من توقيت 10 أيام من الآن.

وأوضح المصدر المسئول في تصريحات صحفية إلى أنه سوف يتم الإعلان حول تفاصيل تنسيق الجامعات الأهلية لعام 2023 عقب إعلان الحدود الدنيا لكليات في المرحلة الأولى من ضمن تنسيق الجامعات الأهلية 2023.

مصاريف الجامعات الأهلية الجديدة 2023

وفيما يلي نستعرض أسعار ومصروفات الجامعات الأهلية لعام 2023 والتي تم الإعلان عنها، وذلك كان بشكل رسمي عبر الجامعات الأهلية من خلال الصفحات التابعة لها في السوشيال ميديا، فيما يلي:

مصاريف جامعة المنصورة الأهلية 2023

كلية الطب البشري – 110 آلاف جنيه مصري كلية طب الأسنان – 90 ألف جنيه مصري كلية الصيدلة – 75 ألف جنيه مصري كلية الهندسة – 65.100 جنيه مصري

مصاريف جامعة الإسكندرية الأهلية 2023

كلية الطب البشري – 145 ألف جنيه مصري

كلية طب الأسنان – 130 ألف جنيه مصري

كلية الصيدلة – 115 ألف جنيه مصري

كلية الهندسة – 85 ألف جنيه مصري

علوم الحاسب والبيانات – 60 ألف جنيه مصري

الاقتصاد والعلوم الإدارية – 50 ألف جنيه مصري

إعلام واتصالات – 50 ألف جنيه مصري

كلية العلوم – 55 ألف جنيه مصري

العلوم الاجتماعية والإنسانية – 50 ألف جنيه مصري

مصاريف جامعة الزقازيق الأهلية 2023

كلية الطب البشري- 110 آلاف جنيه مصري

كلية طب وجراحة الفم والأسنان – 100 ألف جنيه مصري

كلية الصيدلة – 80 ألف جنيه مصري

كلية التمريض – 40 ألف جنيه مصري

كلية الهندسة – 60 ألف جنيه مصري

كلية التجارة – 40 ألف جنيه مصري

كلية الحاسبات والمعلومات – 50 ألف جنيه مصري

مصاريف جامعة بنها الأهلية 2023