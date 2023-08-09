مؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة 2023 ومصروفات الكليات

يترقب طلاب الصف الثالث الثانوي، انطلاق تنسيق الجامعات الخاصة 2023 ومعرفة مصروفات الكليات، الذي سوف ينطلق خلال الفترة المقبلة وتعلن عن ميعاد انطلاقه وزارة التعليم العالي في مصر والبحث العلمي.

تنسيق الجامعات الخاصة 2023

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير مصروفات الجامعات الخاصة 2023 وتنسيق الكليات.

وأكد مصدر مسؤول في المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، أن سوف يتم تحديد ميعاد انطلاق تنسيق الجامعات الخاصة والجامعات الأهلية، وذلك من خلال اجتماع المجلس الأعلى في الجامعات الخاصة والأهلية والذي سوف يعقد بعد انتهاء المرحلة الأولى في التنسيق.

وبالرجوع للبيانات المعلنة من خلال وزارة التربية والتعليم في مصر، فإنها ستوضح زيادة نسب نجاح الطلاب بشعبة علمي علوم عن العام الماضي، عقب أن كانت بنسبة 74.47%، لتصبح نسبة 78.81% هذا العام.

وسجل الحد الأدنى للتقدم للالتحاق في كليات الجامعات الخاصة والجامعات الأهلية في العام الماضي.

الطب 82% .

الأسنان 80%.

العلاج الطبيعي 78% .

الصيدلة 74% .

الطب البيطري 70%.

الهندسة 68% .

علوم الحاسب 62% .

55% لباقي الكليات.

مصاريف الجامعة الحديثة MTI 2023

كلية الطب البشري: 64950 جنيها.

كلية طب الأسنان: 54450 جنيها.

كلية الإدارة: 21 ألف جنيه.

كلية الإعلام: 21 ألف جنيه.

كلية التمريض: 19250 جنيها.

كلية الصيدلة: 42250 جنيها.

كلية العلاج الطبيعي: 37450 جنيها.

كلية الهندسة: 24800 جنيها.

كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعي: 28800 جنيها.

مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2023

كلية الطب البشري: 155 ألف جنيه.

كلية العلاج الطبيعي: 95 ألف جنيه.

كلية الأسنان: 145 ألف جنيه.

كلية الصيدلة: 95 ألف جنيه.

كلية العلوم الصحية التطبيقية: 50 ألف جنيه.

كلية التكنولوجيا الحيوية: 70 ألف جنيه.

كلية التمريض: 50 ألف جنيه.

كلية الهندسة: 70 ألف جنيه.

كلية تكنولوجيا المعلومات: 75 ألف جنيه.

كلية الآثار والإرشاد السياحي: 40 ألف جنيه.

كلية التربية الخاصة: 40 ألف جنيه.

كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال: 55 ألف جنيه.

كلية الإدارة والاقتصاد: 55 ألف جنيه.

كلية اللغات والترجمة: 55 ألف جنيه.

مصاريف جامعة مصر الدولية 2023