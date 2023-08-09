موعد بدء المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023

كشف مصدر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023، ستبدأ الأسبوع المقبل، عقب نهاية المرحلة الأولى مساء غدٍ الخميس.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن الوزارة ستصدر بيانًا رسميًا يوضح الكليات المتاحة للطلاب في المرحلة الثانية من التنسيق، لافتة إلى أن تقليل الاغتراب سيفتح أمام الطلاب عقب انتهاء المرحلة الثانية.

وكان قد قرر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد يومًا إضافيًا، لتنتهي المرحلة الأولى في تمام الساعة السابعة من مساء الخميس القادم الموافق 10 أغسطس، وذلك حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بالتنسيق الإلكتروني حتى الآن.

وأشار السيد عطا، المشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، إلى أن موقع التنسيق الإلكتروني مُستمر في استقبال رغبات طلاب المرحلة الأولى من خلال حاسبهم الشخصي على مدار الـ24 ساعة، مؤكدًا على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2023 - 2024.

وفي ذات السياق، قال الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، إن معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية متاحة؛ لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق.

ولفت المتحدث الرسمي، إلى أهمية استغلال الطلاب لفرصة المد الحالية وسرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق؛ نظرًا لأن الموقع سيُغلق في تمام الساعة السابعة من مساء الخميس الموافق 10 أغسطس الجاري، إيذانًا بانتهاء المرحلة الأولى للتنسيق.