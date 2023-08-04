مؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة 2023 وأسعارها

مع قرب موعد بدء المرحلة الأولى في تسجيل الرغبات حرص طلبة الثانوية العامة وأولياء أمورهم معرفة تنسيق الجامعات الخاصة 2023 وأسعارها عبر جوجل، وذلك لأن هناك الكثير من الطلاب لم يتمكنوا من التقديم في تنسيق الجامعات الحكومية لعام 2023؛ وذلك بسبب أنهم غير حاصلين على كافة الحدود الدنيا في المرحلة الأولى، ويريد طلبة الثانوية العامة معرفة جميع أسماء الجامعات الخاصة وأسعارها، وذلك فضلًا عن ميعاد التقديم للجامعات الخاصة.

تنسيق الجامعات الخاصة 2023 وأسعارها

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير تنسيق الجامعات الخاصة 2023 وأسعارها، وموعد انطلاق التنسيق للجامعات الخاصة.

موعد انطلاق تنسيق الجامعات الخاصة 2023

ولاسيما أن كشف مصدر مسؤول في المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، خلال تصريحات صحفية موعد انطلاق التنسيق للجامعات الخاصة 2023 وأسعارها، منوهًا أن الإعلان عن تنسيق الجامعات الخاصة 2023 يكون خلال 10 أيام من الآن، مردفًا: التنسيق في هذا العام سوف يكون من خلال التقديم المباشر من خلال مواقع الجامعات الخاصة 2023؛ حيث سيدخل الطالب على موقع الجامعة لكي يستعرض التقديم للجامعات الخاصة وجميع المصروفات الخاصة بالجامعات.

مصروفات الجامعات الخاصة 2023

وفيما يلي ينشر الدستور مصروفات الجامعات الخاصة لعام 2023 المتاح، التي قد أعلنت عنها بعض الجامعات الخاصة إلى الآن.

مصروفات كليات جامعة حورس

كلية الطب البشري 170 ألف جنيه.

كلية طب الأسنان 160 ألف جنيه.

كلية العلاج الطبيعي 100 ألف جنيه.

كلية الصيدلة برنامج فارم دي 100 ألف جنيه.

كلية الصيدلة الإكلينيكية 110 آلاف جنيه.

كلية العلاج الطبيعي 100 ألف جنيه.

كلية الهندسة 60 ألف جنيه مصري.

كلية إدارة الأعمال “إنجليزي” 45 ألف جنيه.

كلية إدارة الأعمال "عربي" 35 ألف جنيه.

مصروفات جامعة النهضة 2023-2024

كلية طب الأسنان 148.350 جنيه مصري.

كلية العلاج الطبيعي 91.425 جنيه مصري.

كلية علوم الحاسب 60 ألف جنيه مصري.

كلية الطب البشري 199.500 جنيه مصري.

كلية الصيدلة 114.850 جنيه مصري.

كلية الإعلام والعلاقات العامة 40 ألف جنيه.

كلية الفنون الجميلة 49.500 جنيه مصري.

مصروفات جامعة 6 أكتوبر 2023