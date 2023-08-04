تنسيق الجامعات الأهلية 2023 وأسعارها في مصر

يبحث طلبة الثانوية العامة 2023 وأولياء الأمور غير الملتحقين في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات، حول تنسيق الجامعات الأهلية 2023 وأسعارها، وذلك يكون لعدم لحاقهم في كليات الطب وطب الأسنان وكليات الصيدلة والعلاج الطبيعي وكلية الهندسة، حيث يتاح لهؤلاء غير الملتحقين في المرحلة الأولى حول تنسيق الجامعات 2023، فإنه يكون من المتوقع في هذا العام أن سيكون تنسيق كليات الطب وكلية طب الأسنان بالجامعات الأهلية 2023 أقل من 82%.

تنسيق الجامعات الأهلية 2023 وأسعارها



وفي هذا السياق، قد كشف مصدر مسؤول في المجلس الأعلى للجامعات الأهلية، عن موعد انطلاق التنسيق للجامعات الأهلية لعام 2023 وأسعارها، منوها أنه سوف يتم انطلاق تنسيق الجامعات الأهلية لعام 2023 في 10 أيام من الآن.

وأشار المصدر بتصريحات صحفية، إلى أنه سيتم الإعلان عن كافة تفاصيل تنسيق الجامعات الأهلية لعام 2023 عقب إعلان الحدود الدنيا لكليات المرحلة الأولى من ضمن تنسيق الجامعات الأهلية في 2023.

تنسيق الجامعات الأهلية 2023 مصروفات الجامعات الأهلية الجديدة

وفيما يلي سننشر أسعار ومصروفات الجامعات الأهلية لعام 2023 والتي قد تم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر الجامعات الأهلية من خلال الصفحات التابعة لها في السوشيال ميديا، فيما يلي:

مصاريف جامعة المنصورة الأهلية 2023

كلية الطب البشري – 110 آلاف جنيه مصري

كلية طب الأسنان – 90 ألف جنيه مصري

كلية الصيدلة – 75 ألف جنيه مصري

كلية الهندسة – 65.100 جنيه مصري

مصاريف جامعة الإسكندرية الأهلية 2023

كلية الطب البشري – 145 ألف جنيه مصري

كلية طب الأسنان – 130 ألف جنيه مصري

كلية الصيدلة – 115 ألف جنيه مصري

كلية الهندسة – 85 ألف جنيه مصري

علوم الحاسب والبيانات – 60 ألف جنيه مصري

الاقتصاد والعلوم الإدارية – 50 ألف جنيه مصري

إعلام واتصالات – 50 ألف جنيه مصري

كلية العلوم – 55 ألف جنيه مصري

العلوم الاجتماعية والإنسانية – 50 ألف جنيه مصري

مصاريف جامعة الزقازيق الأهلية 2023