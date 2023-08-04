تنسيق كلية التمريض 2023 فى مصر لجميع الطلاب

تنسيق كلية التمريض 2023 في مصر لجميع الطلاب في الثانوية العامة، يرتفع البحث عنه، وهو ما نعرضه لكم من خلال السطور التالية، تنسيق كلية التمريض 2023 في جميع المحافظات بكل المجالات، فتنسيق التمريض يتوقف على متوسط مجموع الطلاب الراغبين في الالتحاق بكلية التمريض وعدد المقاعد المتاحة في هذه الكلية، ونستعرض لكم تفاصيل مؤشرات تنسيق كلية التمريض 2023.

تنسيق المرحلة الأولى للكليات العلمية

كانت أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، فى بيان لها عبر صفحتها الرسمية عبر «الفيسبوك»، المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023، فمن المقرر أن يتم فتح باب تسجيل رغبات الطلاب للالتحاق بالكليات ضمن المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 يوم السبت المقبل.

- وفي هذا السياق، يصل الحد الأدني للقبول فى المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 لطلاب الشعبة الأدبية من 289.5 درجة أي أن المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 للأدبي من 70.61% فأكثر.

- الحد الأدني للقبول فى المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 لطلاب الشعبة العلمية قسم رياضة 342 درجة، أي أن المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 لطلاب علمي رياضة من 83.41% فأكثر.

- الحد الأدني للقبول فى المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 لطلاب الشعبة العلمية قسم العلمي 362 درجة، أي أن المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 لطلاب علمي علوم من88.29% فأكثر.

توقعات تنسيق كلية التمريض 2023 في جميع المحافظات



• تمريض القاهرة 76.1%

• تمريض إسكندرية 74.3%

• تمريض المنصورة 84.6%

• تمريض طنطا 84.4%

• مريض بورسعيد 85.6%

• تمريض عين شمس 74.5%

• تمريض حلوان 73.2%

• تمريض المنيا 76.3%

• تمريض الإسماعيلية 74.5%

• تمريض مرسى مطروح 74.3%

• تمريض بني سويف 73.4%

• تمريض الفيوم 72.18%

• تمريض أسوان 69.3%

• تمريض دمياط 82.9%

شروط دخول كلية تمريض 2023

•يجب على الراغبين الحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للقسم العلمي (علمي علوم) أو على شهادة معادلة لها شريطة حداثة المؤهل.

•يجب على الراغبين أن تكون اللغة الإنجليزية هى اللغة الأجنبية الأولى بشرط ألا يقل تقدير النجاح فيها عن 75% ويستثني من ذلك الحاصلون على شهادات المعادلة الأجنبية.

• يجب على الراغبين التفرغ الكامل للدراسة (إقرار بعدم العمل في المستشفيات أثناء الدراسة وأثناء السنة التدريبية الإجبارية).

•يجب على الراغبين النجاح في الكشف الطبي.

•يجب على الراغبين اجتياز اختبارات القبول التي يقررها مجلس الكلية.