تعرف على تنسيق كلية العلوم 2023 علمي علوم

ترتفع معدلات البحث عن تنسيق كلية العلوم 2023 علمي علوم، مع فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة 2023 السبت المقبل الموافق 5 أغسطس 2023 ولمدة 5 أيام.

تنسيق كلية العلوم 2023 علمي علوم

نعرض في التقرير التالي التنسيق المتوقع لكلية العلوم وفق ما جاء في تنسيق العام الماضي 2022 والحد الادنى للمرحلة الاولى التي أعلنها وزير التعليم العالي.

جاء تنسيق كلية العلوم للعام الماضي 2022 لقسم علمي علوم بالنسبة لجامعة القاهرة من مجموع 346 والنسبة المئوية 84.39%.

كلية العلوم جامعة الإسكندرية من مجموع 345 وبالنسبة المئوية من %84.15.

تنسيق علوم حلوان 339 82.68%

تنسيق علوم الفيوم 340 82.93%

تنسيق علوم بني سويف 339 82.68%

تنسيق علوم أسوان 340 82.93%

تنسيق علوم دمياط 341 83.17%

تنسيق علوم بور سعيد 341 83.17%

تنسيق علوم السويس 339 82.68%

تنسيق علوم سوهاج 352 85.85%

تنسيق علوم دمنهور 349 85.12%

تنسيق علوم كفر الشيخ 347 84.63%

تنسيق علوم جنوب الوادي 346 84.39%

أقسام كلية علوم لشعبة علمي علوم

كيمياء حيوان

كيمياء حيوية

كيمياء ميكروبيولوجي

كيمياء نبات

كيمياء حشرات

بيوفيزياء

جيولوجيا

رابط تسجيل رغبات كليات الثانوية العامة 2023

يمكن تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة من خلال موقع التنسيق الالكتروني الموجود هنا

https://tansik.digital.gov.eg/application/

ويتاح تسجيل الرغبات من السبت القادم 5 اغسطس وحتى 9 اغسطس 2023

مع العلم أن الحد الأدنى للمرحلة للشعبة العلمية: 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 فأكثر، أما الحد الأدنى للشعبة الهندسية: 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر.

ويكون متاح قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشعب المختلفة ويتم اختيار الرغبات من بينها، موقع التنسيق يعرض الحد الأدنى للقبول بالكليات في السنوات السابقة لإمكانيةبناء تصور عن الكليات المناسبة للمجموع.

إذا اختار الطالب أحد الكليات خارج النطاق الجغرافي المحدد له فإن برنامج الحاسب سوف يخطره فوراً بأن الرغبة تتعارض مع التوزيع الجغرافي وعليه تعديل الرغبة واختيار الرغبة الصحيحة باستخدام الأسهم كما لن يقبل النظام رغبات الطالب إلا بعد استيفاء كل الرغبات (75 رغبة).