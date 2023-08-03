الخميس 03 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تعرف على تنسيق كلية العلوم 2023 علمي علوم

جريدة الدستور

ترتفع معدلات البحث عن تنسيق كلية العلوم 2023 علمي علوم، مع فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة 2023 السبت المقبل الموافق 5 أغسطس 2023 ولمدة 5 أيام. 

يبدأ السبت.. تنسيق المرحلة الأولى من الثانوية العامة يتصدر مؤشرات البحث

 

تنسيق كلية العلوم 2023 علمي علوم

 

نعرض في التقرير التالي التنسيق المتوقع لكلية العلوم وفق ما جاء في تنسيق العام الماضي 2022 والحد الادنى للمرحلة الاولى التي أعلنها وزير التعليم العالي.

جاء تنسيق كلية العلوم للعام الماضي 2022 لقسم علمي علوم بالنسبة لجامعة القاهرة من مجموع 346 والنسبة المئوية 84.39%. 

كلية العلوم جامعة الإسكندرية من مجموع 345  وبالنسبة المئوية من %84.15.

تنسيق علوم حلوان    339   82.68%

تنسيق علوم الفيوم     340   82.93%

تنسيق علوم بني سويف   339   82.68%

تنسيق علوم أسوان    340   82.93%

تنسيق علوم دمياط    341   83.17%

تنسيق علوم بور سعيد 341   83.17%

تنسيق علوم السويس 339   82.68%

تنسيق علوم سوهاج   352   85.85%

تنسيق علوم دمنهور   349   85.12%

تنسيق علوم كفر الشيخ       347   84.63%

تنسيق علوم جنوب الوادي    346   84.39%

 

تعرف على توقعات تنسيق كلية الزراعة 2023-2024

تنسيق 2023.. تعرف على الكليات المتاحة لطلاب الثانوية العامة علمى رياضة

 

أقسام كلية علوم لشعبة علمي علوم

كيمياء حيوان

كيمياء حيوية

كيمياء ميكروبيولوجي

كيمياء نبات

كيمياء حشرات

بيوفيزياء

جيولوجيا

 

رابط تسجيل رغبات كليات الثانوية العامة 2023

 

يمكن تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة من خلال موقع التنسيق الالكتروني الموجود هنا 

https://tansik.digital.gov.eg/application/

 

ويتاح تسجيل الرغبات من السبت القادم 5 اغسطس وحتى 9 اغسطس 2023

 

مع العلم أن الحد الأدنى للمرحلة للشعبة العلمية: 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 فأكثر، أما الحد الأدنى للشعبة الهندسية: 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر.

ويكون متاح قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشعب المختلفة ويتم اختيار الرغبات من بينها، موقع التنسيق يعرض الحد الأدنى للقبول بالكليات في السنوات السابقة لإمكانيةبناء تصور عن الكليات المناسبة  للمجموع.

رابط شغال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

إذا اختار الطالب أحد الكليات خارج النطاق الجغرافي المحدد له فإن برنامج الحاسب سوف يخطره فوراً بأن الرغبة تتعارض مع التوزيع الجغرافي وعليه تعديل الرغبة واختيار الرغبة الصحيحة باستخدام الأسهم كما لن يقبل النظام رغبات الطالب إلا بعد استيفاء كل الرغبات (75 رغبة).

 

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يبدأ السبت.. تنسيق المرحلة الأولى من الثانوية العامة يتصدر مؤشرات البحث

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تفاصيل تنسيق كلية الزراعة 2023.. مؤشرات وتوقعات التنسيق بالدرجات

تنسيق كلية العلوم 2023 علمي علوم تنسيق كلية العلوم 2023 كلية العلوم 2023 تنسيق كلية العلوم رابط تسجيل رغبات كليات الثانوية العامة 2023 موقع التنسيق الالكتروني تنسيق

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