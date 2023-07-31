ظهرت دلوقتي| نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

ظهرت الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط.. مرحلة كانت مليئة بالترقب لأولياء الأمور وطلاب المرحلة الصف الثالث الثانوي، حول ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023، وذلك بعد الانتهاء من الامتحانات يوم الخميس الماضي الموافق 13 يوليو، بعد استمرار الامتحانات لمدة شهر إذ بدأت في 12 يونيو الماضي https://natega.dostor.org/

نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

ومن هذا الجانب، سوف نستعرض كل التفاصيل التي تتعلق بـ نتيجة الثانوية العامة 2023، حول موعد ظهور النتيجة، بالإضافة إلى أبرز النتائج التي نقدمها لـ طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم، من خلال النتائج التالي: كان أشار «حجازي»، إلى أن نتيجة الثانوية العامة 2023، موضحه منذ البدء في عمليات التصحيح، مضيفا أنه تم الانتهاءمن تصحيح نصف عدد أوراق مادة الكيمياء، وحصل نحو ألف طالب وحصل على «العلامة الكاملة» https://natega.dostor.org/



نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

وكانت أوضحت وزارة التربية والتعليم إمكانية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية 2023، من الموقع الرسمي بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على بوابة مركز المعلومات الخاص بموقع الوزارة من خلال الرابط التالي: https://moe.gov.eg/

ماهي خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة ض2023.

- الدخول على رابط مركز معلومات وزارة التربية والتعليم أو موقع الدستور https://natega.dostor.org/

- ثم الاستعلام على بوابة الثانوية العامة.

- اضغط على أيقونة نتيجة الثانوية العامة 2023.

- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

- اضغط عرض النتيجة.

مؤشرات النجاح فى اللغة الإنجليزية للثانوية العامة



وكان وزير التربية والتعليم، أشار في وقت سابق، عن المؤشرات الأولية لـ نتيجة بعض امتحانات الثانوية العامة، موضح إلى أن مؤشرات النجاح فى مادة اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة جيدة للغاية مقارنة بالعام الماضي، وتجاوزت نسبة النجاح في امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة إلى 90% ذلك مساوية بـ نتيجة الثانوية العامة ومؤشرات النجاح للعام الماضي.

مؤشرات النجاح فى مادة الكيمياء للصف الثالث الثانوي 2023



أما عن مادة الكيمياء، فقد أدى«حجازي» إلى أنه بعد تصحيح كراسات إجابات امتحان الكيمياء 2023، لما يقرب من 260 ألف طالب، أعلنت مؤشرات النتائج إلى أن هناك 1000 طالب حاصلين على الدرجة النهائية في امتحان الكيمياء 2023، إلى جانب 5000 طالب حصلوا على 95% في امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2023.