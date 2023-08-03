تعرف على توقعات تنسيق كلية الزراعة 2023-2024

ترتفع معدلات البحث عن توقعات تنسيق كلية الزراعة لطلبة الثانوية العامة الذين بدأوا الاستعداد لمرحلة تنسيق الكليات وتسجيل رغباتهم بالكليات المنشودة وفقًا لمجموعهم في المرحلة الثانوية.

توقعات تنسيق كلية الزراعة 2023-2024 لعلمي علوم ورياضة

ننشر في التقرير التالي توقعات تنسيق كلية الزراعة 2023-2024 لعلمي علوم ورياضة وفق تنسيق العام الماضي والذي من المتوقع أن يكون متقاربًا لتنسيق هذا العام أيضًا لتقارب نسب النجاح والنظام التعليمي المتبع.

حتى الآن، لم يصدر بشكل رسمي تنسيق كلية الزراعة بجامعات مصر للعام الدراسي القادم 2022/2023، ولكن يمكن أن نرصد تنسيق العام الماضي لامكانية تقارب العامين في التنسيق.

تراوحت نسبة تنسيق كلية الزراعة للقسم العلمي شعبة رياضيات من 70.49% بكلية الزراعة جامعة القاهرة، وحتى 64.15% بكلية الزراعة جامعة قناة السويس بالإسماعيلية.

وبالنسبة للقسم العلمي علوم كانت نسبة تنسيق كلية الزراعة من 76.59 وحتى نسبة 68.29 بكلية الزراعة جامعة المنيا.

تنسيق كليات الزراعة في جامعات مصر 2022

نرصد تنسيق كلية الزراعة في عدد من جامعات مصر وفق ما جاء في تنسيق العام الدراسي الماضي..

زراعة عين شمس 300 73.17

زراعة الزقازيق 299 72.93

زراعة كفر الشيخ 295 71.95

زراعة الإسكندرية 302 73.66

زراعة طنطا 301 73.41

زراعة بني سويف 282 68.78

رابط تنسيق الكليات 2023

في وقت سابق، أعلن وزير التعليم العالي عن فتح باب التنسيق للكليات بداية من السبت 5 أغسطس 2023 من خلال موقع التنسيق الالكتروني، ويستمر حتى 9 أغسطس 2023.

رابط تنسيق الكليات من هنا https://tansik.digital.gov.eg/application/

جاءت نسب الحد الأدنى للمرحلة للشعبة العلمية: 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 فأكثر، بعدد طلاب: 22304، أما الحد الأدنى للشعبة الهندسية: 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر، بعدد طلاب: 15013، وكان تنسيق الشعبة الأدبية: 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر، بعدد طلاب: 74923.

يُتاح إمكانية تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة من خلال معامل الحاسبات بالجامعات المصرية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا يوميًا خلال أيام المرحلة، كذلك يمكن للطالب تسجيل الرغبات عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.