الخميس 03 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تعرف على توقعات تنسيق كلية الزراعة 2023-2024

جريدة الدستور

ترتفع معدلات البحث عن توقعات تنسيق كلية الزراعة لطلبة الثانوية العامة الذين بدأوا الاستعداد لمرحلة تنسيق الكليات وتسجيل رغباتهم بالكليات المنشودة وفقًا لمجموعهم في المرحلة الثانوية. 

تنسيق 2023.. تعرف على الكليات المتاحة لطلاب الثانوية العامة علمي رياضة

توقعات تنسيق كلية الزراعة 2023-2024 لعلمي علوم ورياضة

ننشر في التقرير التالي توقعات تنسيق كلية الزراعة 2023-2024 لعلمي علوم ورياضة وفق تنسيق العام الماضي والذي من المتوقع أن يكون متقاربًا لتنسيق هذا العام أيضًا لتقارب نسب النجاح والنظام التعليمي المتبع. 

حتى الآن، لم يصدر بشكل رسمي تنسيق كلية الزراعة بجامعات مصر للعام الدراسي القادم 2022/2023، ولكن يمكن أن نرصد تنسيق العام الماضي لامكانية تقارب العامين في التنسيق. 

تراوحت نسبة تنسيق كلية الزراعة للقسم العلمي  شعبة رياضيات  من 70.49% بكلية الزراعة جامعة القاهرة، وحتى 64.15% بكلية الزراعة جامعة قناة السويس بالإسماعيلية.

وبالنسبة للقسم العلمي علوم كانت نسبة تنسيق كلية الزراعة من 76.59 وحتى نسبة  68.29 بكلية الزراعة جامعة المنيا.

 

تنسيق كليات الزراعة في جامعات مصر 2022

 

نرصد تنسيق كلية الزراعة في عدد من جامعات مصر وفق ما جاء في تنسيق العام الدراسي الماضي.. 

 

زراعة عين شمس      300   73.17

زراعة الزقازيق       299   72.93

زراعة كفر الشيخ     295   71.95

زراعة الإسكندرية     302   73.66

زراعة طنطا           301  73.41

زراعة بني سويف     282   68.78

 

تنسيق الجامعات الخاصة 2023.. 25 جامعة في مصر يمكنك الالتحاق بأحدها

الكليات المتاحة في تنسيق الجامعات 2023 أدبي وتوقعات الحد الأدنى للقبول

 

رابط تنسيق الكليات 2023

في وقت سابق، أعلن وزير التعليم العالي عن فتح باب التنسيق للكليات بداية من السبت 5 أغسطس 2023 من خلال موقع التنسيق الالكتروني، ويستمر حتى 9 أغسطس 2023. 

رابط تنسيق الكليات من هنا https://tansik.digital.gov.eg/application/

 

جاءت نسب الحد الأدنى للمرحلة للشعبة العلمية: 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 فأكثر، بعدد طلاب: 22304، أما الحد الأدنى للشعبة الهندسية: 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر، بعدد طلاب: 15013، وكان تنسيق الشعبة الأدبية: 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر، بعدد طلاب: 74923.

يُتاح إمكانية تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة من خلال معامل الحاسبات بالجامعات المصرية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا يوميًا خلال أيام المرحلة، كذلك يمكن للطالب تسجيل الرغبات عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

txt

تنسيق 2023.. رابط تسجيل رغبات المرحلة الأولى

txt

7 معامل تنسيق تستقبل طلاب الثانوية بجامعة الإسكندرية

توقعات تنسيق كلية الزراعة توقعات تنسيق كلية الزراعة 2023-2024 توقعات تنسيق كلية الزراعة 2023 تنسيق كلية الزراعة 2023 تنسيق كلية تنسيق الكليات

مواد متعلقة

رابط موقع التنسيق الإلكتروني لتنسيق المرحلة الأولى 2023

كليات تنسيق المرحلة الأولى 2023 علمي

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023

تعرف على تنسيق الثانوية العامة 2023 سوهاج

متاح.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس الآن

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس الآن

برقم الجلوس نتيجة الثانوية العامة 2023 على الدستور

اعرف الآن نتيجة الثانوية العامة محافظة المنوفية 2023

الأكثر قراءة

النيابة العامة تحيل المتهمين بقتل "طبيب الساحل" إلى الجنايات

مستقبل غامض.. هبوط أسعار الذهب عالميًا وثبات نسبى بمصر.. وخبراء يكشفون عن الأسباب

أسباب وأعراض الإصابة بـ"الأرتيكاريا" وطرق الوقاية

أوروبا تواجه أزمة الانقطاع المتكرر للكهرباء.. وأمريكا تحذر مواطنيها من الضغط على الشبكات

ما مصير نتائج طلاب الثانوية العامة المحجوبة؟.. مصدر بـ«التعليم» يُجيب

تعرف على موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023/2024 بالمدارس.. تفاصيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «3-3»

وائل لطفي

تحديات جديدة أمام مصر

ماجد حبته

مصر واليونان مجددًا

لياو ليتشيانج

حشد التوافق ومواصلة التعاون فى بناء طريقى الحرير الأخضر والرقمى

ماجد حبته

صراع ثلاثى فى كوبا

خالد عكاشة

ما الذى يجرى فى الساحل الإفريقى؟

محاسن السنوسي

إفريقيا شركاء لا أجراء

مدحت بشاى

فى مئوية البطريرك 117

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية

إصابة 97 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلى