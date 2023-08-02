تنسيق الجامعات الخاصة 2023.. 25 جامعة في مصر يمكنك الالتحاق بأحدها

تنسيق الجامعات الخاصة 2023.. يترقب عدد كبير من أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة الإعلان عن تنسيق القبول بالجامعات الخاصة للعام الجامعي الجديد 2023-2024، بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023.

وتقبل الجامعات الخاصة الطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية وطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والشهادات الأجنبية في مصر.

وجاء تنسيق الجامعات الخاصة 2023 ضمن الموضوعات الأكثر بحثًا على محركات البحث المُختلفة، وجذب انتباه العديد من أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة.

ويرغب عدد كبير من طلاب الثانوية العامة الالتحاق بالجامعات الخاصة، والتي قد تكون وسيلة لمن لم يحقق درجة عالية في نتيجة الثانوية العامة 2023.

ووفقًا لبيان المجلس الأعلى للجامعات، فيعقد خلال أيام، اجتماعًا للتوافق على وضع الحدود الدنيا لكليات الجامعات الخاصة للعام الجامعي الجديد 2023-2024، بعد أن يتم إحصاء الأماكن الخالية بالكليات، وتحديد العدد الذي سيتم قبوله بكل تخصص دراسي.

وسينظر المجلس في التنسيق الحكومي بالمرحلة الأولى والتعرف على عدد الطلاب في شرائح المجموع الذين لم يلتحقوا بأعلى الكليات في التنسيق.

ومن المنتظر أن يعلن مجلس الجامعات الخاصة تنسيق القبول بالكليات للعام الجامعي المقبل 2023-2024 بعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، وقبل بداية المرحلة الثانية، في الفترة من 10 إلى 15 أغسطس الجاري.

الجامعات الخاصة في مصر