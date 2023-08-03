الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تفاصيل تنسيق كلية الزراعة 2023.. مؤشرات وتوقعات التنسيق بالدرجات

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

ارتفعت معدلات البحث خلال الفترة الأخيرة عن تنسيق كلية الزراعة 2023، حيثُ تصدرت مؤشرات البحث «جوجل» خلال الساعات الماضية ضمن تنسيق الجامعات الحكومية، حيث يهتم الكثيرون معرفة المؤشرات الخاصة بكل كلية داخل الجامعات المصرية، خاصة كلية الزراعة في جميع محافظات الجمهورية، نظرا لأنها تساعد الطالب في التخصص في العديد من المجالات.

تفاصيل تنسيق كلية الزراعة 2023.. مؤشرات وتوقعات التنسيق بالدرجات

 

تنسيق 2023.. تعرف على الكليات المتاحة لطلاب الثانوية العامة علمي رياضة

وبالتزامن مع عمليات البحث المرتفعة عن تنسيق كلية الزراعة 2023، تُقدّم «الدستور» لكم مؤشرات تنسيق الحد الأدني للقبول بكليات الزراعة، وفقًا للعام الدراسي الماضي 2022 – 2023، وذلك ضمن خدمة مستمرة نقدّمها للطلاب والمتابعين عبر موقعنا الإلكتروني وحسابتنا المُختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتراوحت معدلات القبول طبقًا بين 76.59 بكلية الزراعة حتى 68.29 بكلية الزراعة جامعة المنيا للقسم العلمي علوم، بينما تراوحت النسبة للقسم العلمي رياضيات ما بين 70.49% بكلية الزراعة جامعة القاهرة إلى 64.15% بكلية الزراعة جامعة قناة السويس بالإسماعيلية.

وتقبل الكلية طلاب شعبتي العلوم والرياضيات، تحت مسمى العلوم الصحية التطبيقية على موقع التنسيق الإلكتروني، ويتوقع أن يصل الحد الأدنى للقبول بها في العام الدراسي الجديد إلى:

 

أولا: علمي علوم:

  1. زراعة المنصورة 312
  2. زراعة القاهرة 308
  3. زراعة دمنهور 308
  4. زراعة دمياط 307
  5. زراعة الإسكندرية 300
  6. زراعة طنطا 299
  7. زراعة عين شمس 298
  8. زراعة الزقازيق 297
  9. زراعة كفر الشيخ 293
  10. زراعة الإسكندرية بسابا باشا 291
  11. زراعة المنوفية بشبين الكوم 288
  12. زراعة بنها بمشتهر 287
  13. زراعة سوهاج 285
  14. زراعة قناة السويس بالإسماعيلية 283
  15. زراعة الفيوم 283
  16. زراعة مطروح بفوكه 283
  17. زراعة بني سويف 280
  18. زراعة الوادي الجديد 279
  19. زراعة أسيوط 279
  20. زراعة و موارد طبيعية أسوان 279
  21. زراعة المنيا 278
  22. زراعة جنوب الوادي 278

 

ثانيا: علمي رياضة:

  1. زراعة القاهرة رياضة 289
  2. زراعة الإسكندرية رياضة 286
  3. زراعة عين شمس رياضة 285
  4. زراعة المنصورة رياضة 277
  5. زراعة دمياط رياضة 276
  6. زراعة كفر الشيخ رياضة 276
  7. زراعة الزقازيق رياضة 271
  8. زراعة الفيوم رياضة 265
  9. زراعة المنوفية رياضة بشبين الكوم 264
  10. زراعة و موارد طبيعية أسوان رياضة 264
  11. زراعة بنها رياضة بمشتهر 263
  12. زراعة قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 261

تنسيق كلية علوم 2023 علمي علوم

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