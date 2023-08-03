ارتفعت معدلات البحث خلال الفترة الأخيرة عن تنسيق كلية الزراعة 2023، حيثُ تصدرت مؤشرات البحث «جوجل» خلال الساعات الماضية ضمن تنسيق الجامعات الحكومية، حيث يهتم الكثيرون معرفة المؤشرات الخاصة بكل كلية داخل الجامعات المصرية، خاصة كلية الزراعة في جميع محافظات الجمهورية، نظرا لأنها تساعد الطالب في التخصص في العديد من المجالات.

تفاصيل تنسيق كلية الزراعة 2023.. مؤشرات وتوقعات التنسيق بالدرجات

وبالتزامن مع عمليات البحث المرتفعة عن تنسيق كلية الزراعة 2023، تُقدّم «الدستور» لكم مؤشرات تنسيق الحد الأدني للقبول بكليات الزراعة، وفقًا للعام الدراسي الماضي 2022 – 2023، وذلك ضمن خدمة مستمرة نقدّمها للطلاب والمتابعين عبر موقعنا الإلكتروني وحسابتنا المُختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتراوحت معدلات القبول طبقًا بين 76.59 بكلية الزراعة حتى 68.29 بكلية الزراعة جامعة المنيا للقسم العلمي علوم، بينما تراوحت النسبة للقسم العلمي رياضيات ما بين 70.49% بكلية الزراعة جامعة القاهرة إلى 64.15% بكلية الزراعة جامعة قناة السويس بالإسماعيلية.

وتقبل الكلية طلاب شعبتي العلوم والرياضيات، تحت مسمى العلوم الصحية التطبيقية على موقع التنسيق الإلكتروني، ويتوقع أن يصل الحد الأدنى للقبول بها في العام الدراسي الجديد إلى:

أولا: علمي علوم:

زراعة المنصورة 312 زراعة القاهرة 308 زراعة دمنهور 308 زراعة دمياط 307 زراعة الإسكندرية 300 زراعة طنطا 299 زراعة عين شمس 298 زراعة الزقازيق 297 زراعة كفر الشيخ 293 زراعة الإسكندرية بسابا باشا 291 زراعة المنوفية بشبين الكوم 288 زراعة بنها بمشتهر 287 زراعة سوهاج 285 زراعة قناة السويس بالإسماعيلية 283 زراعة الفيوم 283 زراعة مطروح بفوكه 283 زراعة بني سويف 280 زراعة الوادي الجديد 279 زراعة أسيوط 279 زراعة و موارد طبيعية أسوان 279 زراعة المنيا 278 زراعة جنوب الوادي 278

ثانيا: علمي رياضة: