تفاصيل تنسيق كلية الزراعة 2023.. مؤشرات وتوقعات التنسيق بالدرجات
ارتفعت معدلات البحث خلال الفترة الأخيرة عن تنسيق كلية الزراعة 2023، حيثُ تصدرت مؤشرات البحث «جوجل» خلال الساعات الماضية ضمن تنسيق الجامعات الحكومية، حيث يهتم الكثيرون معرفة المؤشرات الخاصة بكل كلية داخل الجامعات المصرية، خاصة كلية الزراعة في جميع محافظات الجمهورية، نظرا لأنها تساعد الطالب في التخصص في العديد من المجالات.
تفاصيل تنسيق كلية الزراعة 2023.. مؤشرات وتوقعات التنسيق بالدرجات
وبالتزامن مع عمليات البحث المرتفعة عن تنسيق كلية الزراعة 2023، تُقدّم «الدستور» لكم مؤشرات تنسيق الحد الأدني للقبول بكليات الزراعة، وفقًا للعام الدراسي الماضي 2022 – 2023، وذلك ضمن خدمة مستمرة نقدّمها للطلاب والمتابعين عبر موقعنا الإلكتروني وحسابتنا المُختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتراوحت معدلات القبول طبقًا بين 76.59 بكلية الزراعة حتى 68.29 بكلية الزراعة جامعة المنيا للقسم العلمي علوم، بينما تراوحت النسبة للقسم العلمي رياضيات ما بين 70.49% بكلية الزراعة جامعة القاهرة إلى 64.15% بكلية الزراعة جامعة قناة السويس بالإسماعيلية.
وتقبل الكلية طلاب شعبتي العلوم والرياضيات، تحت مسمى العلوم الصحية التطبيقية على موقع التنسيق الإلكتروني، ويتوقع أن يصل الحد الأدنى للقبول بها في العام الدراسي الجديد إلى:
أولا: علمي علوم:
- زراعة المنصورة 312
- زراعة القاهرة 308
- زراعة دمنهور 308
- زراعة دمياط 307
- زراعة الإسكندرية 300
- زراعة طنطا 299
- زراعة عين شمس 298
- زراعة الزقازيق 297
- زراعة كفر الشيخ 293
- زراعة الإسكندرية بسابا باشا 291
- زراعة المنوفية بشبين الكوم 288
- زراعة بنها بمشتهر 287
- زراعة سوهاج 285
- زراعة قناة السويس بالإسماعيلية 283
- زراعة الفيوم 283
- زراعة مطروح بفوكه 283
- زراعة بني سويف 280
- زراعة الوادي الجديد 279
- زراعة أسيوط 279
- زراعة و موارد طبيعية أسوان 279
- زراعة المنيا 278
- زراعة جنوب الوادي 278
ثانيا: علمي رياضة:
- زراعة القاهرة رياضة 289
- زراعة الإسكندرية رياضة 286
- زراعة عين شمس رياضة 285
- زراعة المنصورة رياضة 277
- زراعة دمياط رياضة 276
- زراعة كفر الشيخ رياضة 276
- زراعة الزقازيق رياضة 271
- زراعة الفيوم رياضة 265
- زراعة المنوفية رياضة بشبين الكوم 264
- زراعة و موارد طبيعية أسوان رياضة 264
- زراعة بنها رياضة بمشتهر 263
- زراعة قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 261