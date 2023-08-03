تنسيق كلية علوم 2023 علمي علوم

يبحث طلاب الشعبة العلمية والرياضية عن الحدود الدنيا لتنسيق كليات العلوم للعام الدراسي 2023/2024، حيث أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن بدء تنسيق المرحله الاولى للثانويه العامه يوم السبت المقبل الموافق 5 اغسطس ويستمر حتي يوم الخميس الموافق 9 أغسطس الجاري، بحد ادني للشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر لعدد طلاب 15013 ، والشعبة العلمية 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 فأكثر لعدد طلاب 22304.

ونقدم لطلاب الثانوية العامة الحدود الدنيا لتنسيق كليات العلوم للعام الدراسي 2022/2023 وهي كالتالي:

علوم سوهاج 352 85.85%



علوم دمنهور 349 85.12%

علوم كفر الشيخ 347 84.63%

علوم جنوب الوادي 346 84.39%

علوم القاهرة 346 84.39%

علوم الإسكندرية 345 84.15%

علوم الزقازيق 347 84.63%

علوم المنصورة 346 84.39%

علوم أسيوط 345 84.15%

علوم طنطا 343 83.66%

علوم عين شمس 342 83.41%

علوم بنها 343 83.66 %

علوم المنيا 342 83.41%

علوم المنوفية بشبين الكوم 341 83.17%

علوم قناة السويس بالإسماعيلية 341 83.17%

علوم الفيوم 340 82.93%

علوم بني سويف 339 82.68%

علوم أسوان 340 82.93%

علوم دمياط 341 83.17%

علوم بور سعيد 341 83.17%

علوم السويس 339 82.68%

علوم حلوان 339 82.68 %

علوم الوادي الجديد 338 82.44%

علوم العريش 338 82.44%

علوم بنات عين شمس 338 82.44%

علوم ثروة سمكية و مصايد كفر الشيخ 328 80.00%

علوم البترول والتعدين مطروح 333 81.22%

علوم الأرض بني سويف 332 80.98 %

الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف 350 85.37%

علوم البترول والتعدين مطروح 333 81.22%

الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف رياضة 324 79.02%

علوم الإسكندرية رياضة 312 76.10%

علوم القاهرة رياضة 310 75.61%

علوم المنصورة رياضة 308 75.12%

علوم دمنهور رياضة 305 74.39%

علوم الزقازيق رياضة 302 73.66%

علوم طنطا رياضة 302 73.66%

علوم كفر الشيخ رياضة 301 73.41%

علوم بنها رياضة 301 73.41%

علوم حلوان رياضة 299 72.93%

علوم دمياط رياضة 298 72.68%

علوم قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 297 72.44%

علوم بور سعيد رياضة 297 72.44%

علوم السويس رياضة 296 72.20%

علوم الفيوم رياضة 296 72.20%

علوم بني سويف رياضة 295 71.95%

علوم أسوان رياضة 295 71.95%

علوم أسيوط رياضة 291 70.98%

علوم المنيا رياضة 291 70.98%

علوم جنوب الوادي رياضة 290 70.73%

علوم العريش رياضة 290 70.73%

علوم الوادي الجديد رياضة 290 70.73%

علوم سوهاج رياضة 289 70.49%

علوم بنات عين شمس رياضة 289 70.49%