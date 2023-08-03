الخميس 03 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تنسيق كلية علوم 2023 علمي علوم

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

يبحث طلاب الشعبة العلمية والرياضية عن الحدود الدنيا لتنسيق كليات العلوم للعام الدراسي 2023/2024، حيث أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن بدء تنسيق المرحله الاولى للثانويه العامه يوم السبت المقبل الموافق 5 اغسطس ويستمر حتي يوم الخميس الموافق 9 أغسطس الجاري، بحد ادني للشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر لعدد طلاب 15013 ، والشعبة العلمية 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 فأكثر لعدد طلاب 22304. 

ونقدم لطلاب الثانوية العامة الحدود الدنيا لتنسيق كليات العلوم للعام الدراسي 2022/2023 وهي كالتالي:

علوم سوهاج 352 85.85%
 

علوم دمنهور 349 85.12%

علوم كفر الشيخ 347 84.63%

علوم جنوب الوادي 346 84.39%

علوم القاهرة 346 84.39%

علوم الإسكندرية 345 84.15%

علوم الزقازيق 347 84.63%

علوم المنصورة 346 84.39%

علوم أسيوط 345 84.15%

علوم طنطا 343 83.66%

علوم عين شمس 342 83.41%

علوم بنها 343 83.66 %

علوم المنيا 342 83.41%

علوم المنوفية بشبين الكوم 341 83.17%

علوم قناة السويس بالإسماعيلية 341 83.17%

علوم الفيوم 340 82.93%

علوم بني سويف 339 82.68%

علوم أسوان 340 82.93%

علوم دمياط 341 83.17%

علوم بور سعيد 341 83.17%

علوم السويس 339 82.68%

علوم حلوان 339 82.68 %

علوم الوادي الجديد 338 82.44%

علوم العريش 338 82.44%

علوم بنات عين شمس 338 82.44%

علوم ثروة سمكية و مصايد كفر الشيخ 328 80.00%

علوم البترول والتعدين مطروح 333 81.22%

علوم الأرض بني سويف 332 80.98 %

الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف 350 85.37%

علوم البترول والتعدين مطروح 333 81.22%

الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف رياضة 324 79.02%

علوم الإسكندرية رياضة 312 76.10%

علوم القاهرة رياضة 310 75.61%

علوم المنصورة رياضة 308 75.12%

علوم دمنهور رياضة 305 74.39%

علوم الزقازيق رياضة 302 73.66%

علوم طنطا رياضة 302 73.66%

علوم كفر الشيخ رياضة 301 73.41%

علوم بنها رياضة 301 73.41%

علوم حلوان رياضة 299 72.93%

علوم دمياط رياضة 298 72.68%

علوم قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 297 72.44%

علوم بور سعيد رياضة 297 72.44%

علوم السويس رياضة 296 72.20%

علوم الفيوم رياضة 296 72.20%

علوم بني سويف رياضة 295 71.95%

علوم أسوان رياضة 295 71.95%

علوم أسيوط رياضة 291 70.98%

علوم المنيا رياضة 291 70.98%

علوم جنوب الوادي رياضة 290 70.73%

علوم العريش رياضة 290 70.73%

علوم الوادي الجديد رياضة 290 70.73%

علوم سوهاج رياضة 289 70.49%

علوم بنات عين شمس رياضة 289 70.49%

5 اغسطس البحث العلمي الأولى للثانوية العامة التعليم العالي والبحث العلمي التعليم العالي الاسماعيلى

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