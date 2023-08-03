تنسيق كلية علوم 2023 علمي علوم
يبحث طلاب الشعبة العلمية والرياضية عن الحدود الدنيا لتنسيق كليات العلوم للعام الدراسي 2023/2024، حيث أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن بدء تنسيق المرحله الاولى للثانويه العامه يوم السبت المقبل الموافق 5 اغسطس ويستمر حتي يوم الخميس الموافق 9 أغسطس الجاري، بحد ادني للشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر لعدد طلاب 15013 ، والشعبة العلمية 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 فأكثر لعدد طلاب 22304.
ونقدم لطلاب الثانوية العامة الحدود الدنيا لتنسيق كليات العلوم للعام الدراسي 2022/2023 وهي كالتالي:
علوم سوهاج 352 85.85%
علوم دمنهور 349 85.12%
علوم كفر الشيخ 347 84.63%
علوم جنوب الوادي 346 84.39%
علوم القاهرة 346 84.39%
علوم الإسكندرية 345 84.15%
علوم الزقازيق 347 84.63%
علوم المنصورة 346 84.39%
علوم أسيوط 345 84.15%
علوم طنطا 343 83.66%
علوم عين شمس 342 83.41%
علوم بنها 343 83.66 %
علوم المنيا 342 83.41%
علوم المنوفية بشبين الكوم 341 83.17%
علوم قناة السويس بالإسماعيلية 341 83.17%
علوم الفيوم 340 82.93%
علوم بني سويف 339 82.68%
علوم أسوان 340 82.93%
علوم دمياط 341 83.17%
علوم بور سعيد 341 83.17%
علوم السويس 339 82.68%
علوم حلوان 339 82.68 %
علوم الوادي الجديد 338 82.44%
علوم العريش 338 82.44%
علوم بنات عين شمس 338 82.44%
علوم ثروة سمكية و مصايد كفر الشيخ 328 80.00%
علوم البترول والتعدين مطروح 333 81.22%
علوم الأرض بني سويف 332 80.98 %
الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف 350 85.37%
علوم البترول والتعدين مطروح 333 81.22%
الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف رياضة 324 79.02%
علوم الإسكندرية رياضة 312 76.10%
علوم القاهرة رياضة 310 75.61%
علوم المنصورة رياضة 308 75.12%
علوم دمنهور رياضة 305 74.39%
علوم الزقازيق رياضة 302 73.66%
علوم طنطا رياضة 302 73.66%
علوم كفر الشيخ رياضة 301 73.41%
علوم بنها رياضة 301 73.41%
علوم حلوان رياضة 299 72.93%
علوم دمياط رياضة 298 72.68%
علوم قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 297 72.44%
علوم بور سعيد رياضة 297 72.44%
علوم السويس رياضة 296 72.20%
علوم الفيوم رياضة 296 72.20%
علوم بني سويف رياضة 295 71.95%
علوم أسوان رياضة 295 71.95%
علوم أسيوط رياضة 291 70.98%
علوم المنيا رياضة 291 70.98%
علوم جنوب الوادي رياضة 290 70.73%
علوم العريش رياضة 290 70.73%
علوم الوادي الجديد رياضة 290 70.73%
علوم سوهاج رياضة 289 70.49%
علوم بنات عين شمس رياضة 289 70.49%