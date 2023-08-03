الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

تنسيق كلية إعلام علمي علوم 2023.. إليكم تفاصيل تنسيق كليات الإعلام

تنسيق كلية إعلام
تنسيق كلية إعلام علمي علوم 2023.. إليكم تفاصيل تنسيق كليات

فور انتهاء طلاب الثانوية العامة من الامتحانات وظهور النتيجة، ارتفع معدلات البحث عن تنسيق كلية اعلام علمي علوم 2023، حيث يرغب العديد من الطلاب فى الالتحاق بهذه الكلية، وتتعدد أقسام كلية الإعلام، فمنها الصحافة والإذاعة والتليفزيون، بالإضافة إلى قسم العلاقات العامة و الإعلان.

يبدأ السبت.. تنسيق المرحلة الأولى من الثانوية العامة يتصدر مؤشرات البحث

تنسيق كلية إعلام علمي علوم 2022

وننشر لكم أيضا تنسيق كلية الإعلام 2022 للشعبة الأدبية والتي جاءت كالتالي:

- كلية الإعلام جامعة القاهرة 330 درجة.
- كلية الإعلام جامعة المنوفية 327 درجة.
- كلية الإعلام جامعة بني سويف 321 درجة.
- كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال جامعة السويس 319 درجة.
- كلية الإعلام جامعة جنوب الوادي 316 درجة.

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تنسيق كلية الإعلام للشعبة العلمية

- كلية الإعلام جامعة القاهرة 310 درجة.
- كلية الإعلام جامعة المنوفية 302 درجة.
- كلية الإعلام جامعة بني سويف 292 درجة.
- كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال جامعة السويس 280 درجة.
- كلية الإعلام جامعة جنوب الوادي 279 درجة.
- كلية الإعلام جامعة القاهرة رياضة 274 درجة.
- كلية الإعلام جامعة المنوفية رياضة 263 درجة.
- كلية الإعلام جامعة بني سويف رياضة 247 درجة.
- كلية الإعلام جامعة جنوب الوادي رياضة 246 درجة.
- كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال جامعة السويس رياضة 246 درجة.


تنسيق كليات الإعلام 2023

إعلام القاهرة: 326 درجة.
إعلام المنوفية: 324 درجة.
كلية إعلام و تكنولوجيا اتصال السويس: 325 درجة
إعلام بني سويف: 317 درجة.
إعلام جنوب الوادي: 312 درجة.
إعلام عين شمس: 312 درجة.

 

توقعات تنسيق كليات إعلام 2023 للشعبة الأدبية

 

إعلام القاهرة: 326 درجة.
إعلام المنوفية: 324 درجة.
كلية إعلام و تكنولوجيا اتصال السويس: 325 درجة
إعلام بني سويف: 317 درجة.
إعلام جنوب الوادي: 312 درجة.
إعلام عين شمس: 312 درجة.


توقعات تنسيق إعلام شعبة علمي (رياضة – علوم)


كلية إعلام القاهرة: 307 درجة.
كلية إعلام جنوب الوادي: 276 درجة.
كلية إعلام عين شمس: 279 درجة.
كلية إعلام المنوفية: 299 درجة.
كلية إعلام و تكنولوجيا اتصال السويس: 277 درجة.

تعرف على تنسيق كلية العلوم 2023 علمي علوم

يبدأ السبت.. تنسيق المرحلة الأولى من الثانوية العامة يتصدر مؤشرات البحث

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