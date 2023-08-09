الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تبدأ من 55 %| تنسيق الكليات العسكرية 2023 وشروط القبول

تنسيق الكليات العسكرية
تنسيق الكليات العسكرية 2023

بالتزامن مع إعلان نتيجة الثانوية العامة سعى الطلاب وأولياء الأمور معرفة تنسيق الكليات العسكرية 2023 والموعد والشروط المحددة للتقديم للكليات العسكرية، وتعتبر الكليات العسكرية هي حلم آلاف من طلبة الثانوية العامة وأولياء أمورهم، وهى واحدة من الكليات التي ستحظى بإقبال كبير بين تلاميذ المرحلة الثانوية المختلفة سواء كانت الثانوية العامة أو الثانوية الأزهرية أو الثانوية الصناعية.

تنسيق الكليات العسكرية 2023.. الموعد والشروط

وترصد «الدستور» في التقرير التالي، تنسيق الكليات العسكرية لعام 2023، والشروط المطلوبة للتقديم والموعد، والتي قد جاءت بنحو:

موعد التقديم للكليات العسكرية لعام 2023

بدأ موعد التقديم بالكليات العسكرية 2023 لطلبة الثانوية العامة منذ يوم 11 يوليو 2023 الماضي، ومن الجدير أن يستمر إلى يوم الاثنين الموافق 28 من أغسطس 2023 الجاري، وسيتم التسجيل إلكترونيًا عبر الموقع الإلكتروني الخاص في مكتب تنسيق الكليات العسكرية لعام 2023.

ويشار إلى أنه قد تم فتح باب سحب الملف من خلال مكتب التنسيق في الكلية الحربية بمصر الجديدة، بداية من تاريخ من 15 من شهر يوليو الماضي وسيستمر إلى يوم الخميس الموافق 31 من أغسطس 2023 الجاري.

تنسيق الكليات العسكرية 2023

أعلنت القوات المسلحة المصرية حول تنسيق الكليات العسكرية 2023، وأوضحت أن تكون نسب القبول الطلاب الحاصلين على شهادات الثانوية العامة والأزهرية، والحاصلين على الشهادة المعادلة في هذا العام جاءت كالآتي:

  • تنسيق الكلية الحربية 2023

تنسيق الكلية الحربية لعام 2023: القسم العلمي 65% فأكثر- القسم الأدبي 70 % فأكثر.

  • تنسيق الكلية الجوية 2023

تنسيق الكلية الجوية لعام 2023: 55 % علمي- أدبي

  • تنسيق الكلية البحرية 2023

تنسيق الكلية البحرية لعام 2023: 65 % علمي فقط.

  • تنسيق كلية الدفاع الجوي 2023

تنسيق كلية الدفاع الجوي لعام 2023: 70 % علمي رياضة فقط .

  • تنسيق الكلية الفنية العسكرية 2023

تنسيق الكلية الفنية العسكرية لعام 2023: 75% علمى رياضة فقط.

  • تنسيق كلية الطب العسكري 2023

تنسيق كلية الطب العسكري لعام 2023: 87 % علمي علوم .

مصاريف الجامعات الأهلية 2023 وموعد إعلان تنسيق الكليات

مؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة 2023 ومصروفات الكليات

شروط التقديم في الكلية الحربية 2023

  • تقبل الكلية الحربية الطلاب من مجموع 65% فأكثر للقسم العلمي.
  • تقبل من مجموع ( 70% ) فأكثر للقسم الأدبي.
  • سيكون مدة الدراسة بها حوالي 4 سنوات.
  • يشترط ألا يزيد عمر الطالب في يوم 1-11-2023 عن 21 عامًا.
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