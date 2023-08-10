الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية 2023 وكيفية تسجيل الرغبات

تنسيق الثانوية العامة
تنسيق الثانوية العامة

ساعات قليلة تفصلنا عن انتهاء المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات لعام 2023 على الانتهاء، وبدأ الآلاف من الطلاب وأولياء أمورهم، البحث حول موعد تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية 2023 عبر جوجل، عقب إعلان وزارة التعليم العالي في مصر والبحث العلمي عن فتح موقع التنسيق الإلكتروني للقيام بتسجيل الرغبات للمرحلة الأولى منذ يوم الأربعاء الماضي.

موعد تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية 2023

وتنشر «الدستور» لمتابعيها كافة مراحل تنسيق الثانوية العامة 2023، وموعد انتهاء المرحلة الأولى، وبدء المرحلة الثانية في التنسيق.

موعد إعلان المرحلة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023

الجدير بالذكر أن سوف تعقد وزارة التعليم العالي في مصر مؤتمرًا صحفيًا بعد الانتهاء من تنسيق المرحلة الأولى، للقيام بتحديد موعد المرحلة الثانية في تنسيق الجامعات 2023، وكذلك الحد الأدنى لكل شعبة.

وبعد مد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني في المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2023 لتنتهي بتمام الساعة السابعة في مساء الخميس اليوم الموافق 10 أغسطس، وذلك بدلاً من يوم الأربعاء، فمن المفترض إعلان ميعاد تسجيل الرغبات للمرحلة الثانية في نهاية الأسبوع المقبل.

رابط تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى والثانية 2023 لطلاب الثانوية العامة

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كيفية إدخال الرغبات في المرحلة الثانية 2023 من تنسيق الجامعات

أما عن مواعيد وكيفية إدخال الرغبات للالتحاق بكليات ومعاهد المرحلة الثانية في تنسيق الجامعات 2023، فسيتم عن طريق المعامل المتاحة في الجامعات، حيث سيتم فتح هذه المعامل وذلك اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وإلى الساعة الثالثة عصرًا يوميًا في أيام المرحلة، التي سوف تعلن عنها وزارة التعليم العالي بمصر، ويتاح للطالب التقديم أيضًا من خلال الحاسب الشخصي أو عبر أي حاسب متصل بالشبكة وذلك خارج الجامعات وسوف يكون الموقع متاحا لمدة حوالي 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

خطوات يجب أن يتبعها الطالب لإدخال الرغبات للمرحلة الثانية

  • قم بالدخول على موقع التنسيق الالكتروني من هنا.
  • قم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.
  • قم بإدخال جميع رغباتك بالترتيب الذي تراه.
  • مراعاة كافة قواعد التوزيع الجغرافي.

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رابط تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى والثانية 2023 لطلاب الثانوية العامة

الحد الأدنى للمرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2023

  • الشعبة العلمية: مجموع 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 فأكثر، وعدد الطلاب: 22304 طلاب.
  • الشعبة الهندسية: مجموع 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر، وعدد الطلاب: 15013 طالبا.
  • الشعبة الأدبية: مجموع 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر، وعدد الطلاب: 74923 طالبا.
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