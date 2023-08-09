تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 علمي وأدبي لكليات جامعة الأزهر

يبحث طلاب الثانوية الأزهرية خلال هذه الأيام، عن تنسيق الكليات بجامعة الأزهر، وذلك بعد إعلان النتيجة في 27 يوليو الماضي، حيث وصلت نسبة النجاح العامة في الثانوية الأزهرية إلى 52.88%.

وينتظر طلاب الصف الثالث الثانوي تنسيق الكليات للعام 2023، وذلك ما نقدمه لكم من خلال هذه السطور:

تنسيق الثانوية الأزهرية 2023

وينطلق تنسيق الكليات الأزهرية للعام 2023 خلال الأيام المُقبلة، وذلك حتى يتمكن الطلاب من تسجيل رغباتهم وفقا لمجموعهم الكلي ونسب نجاحهم، وذلك فيما يتم اعتماد نسب النجاح الخاصة بالطلاب للعام 2023.

مؤشرات تنسيق كليات جامعة الأزهر 2023 علمي

طب القاهرة بجامعة الأزهر بتنسيق 97.5٪.

طب الأسنان بجامعة الأزهر بتنسيق 96.5٪.

كلية الصيدلة بجامعة الأزهر بتنسيق 93.3٪.

كلية الطب بجامعة دمياط بتنسيق 97٪.

كلية الهندسة بجامعة أزهر قنا بتنسيق 92.3٪.

كلية الهندسة بجامعة الأزهر بالقاهرة بتنسيق 93.3٪.

كلية طب جامعة الأزهر بأسيوط بتنسيق 96.7٪.

مؤشرات تنسيق كليات جامعة الأزهر 2023 أدبي

شريعة وقانون بجامعة الأزهر بالقاهرة بتنسيق إنجليزي 92٪.

كلية اللغات والترجمة بتنسيق ألماني 91٪.

كلية الإعلام بنين بتنسيق 85٪.

لغات وترجمة بتنسيق ترجمة فورية 81٪.

كلية لغات وترجمة بدراسات إسلامية بالأوردية بتنسيق 96٪.

لغات وترجمة بدراسات إسلامية بالفرنسية بتنسيق 89.5٪.

التقديم بتنسيق الثانوية الأزهرية 2023

الدخول على موقع تنسيق جامعة الأزهر من خلال الضغط الرابط التالي هــنـــــا:

يظهر كلمة تسجيل تنسيق الثانوية الأزهرية ويتم ادخال البيانات.

الضغط على كلمة تسجيل البيانات الخاصة بالطالب، ثم القيام بإدخال رقم الجلوس والرقم السري بشكل صحيح.

ويليه إدخال الرمز التأكيدي لتسجيل رغبات تنسيق الأزهر لأول مرة، ويتم مراجعة البيانات، ثم تظهر شاشة عرض الرغبات.

القيام بإدخالها حسب الترتيب، ثم الضغط على كلمة تسجيل، وطباعة استمارة الرغبات الخاصة بالطالب.