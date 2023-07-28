مع إعلان نتائج ٣ ثانوي أزهر تطلع طلاب الثانوية الأزهرية لمعرفة توقعات تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 جامعة الأزهر بالقاهرة بنين وبنات، عقب إعلان النتيجة أمس، خلال مؤتمر صحفي، وقد جاءت نسب النجاح حوالي 59.34% للقسم العلمي، ونسبة 46.63% للأدبي.

توقعات تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 جامعة الأزهر

وتستعرض "الدستور" تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 في جامعة الأزهر بالقاهرة بنين وبنات في هذا التقرير.

ومن المفترض أن سوف ترتفع الحدود الدنيا للالتحاق بكليات جامعة الأزهر في القاهرة للبنين، بنسبة حوالي 1%، وفمن المفترض أن ستكون بنسب قريبة للتنسيق في كليات العام الماضي، وتكون على النحو التالي:

تنسيق كليات الأزهر علمي بنين

طب بنين القاهرة 630 درجة بنسبة 97%.

طب أسنان القاهرة 620 درجة بنسبة 95.5%.

صيدلة القاهرة 615 درجة بنسبة 94.5%.

هندسة القاهرة 600 درجة بنسبة 92%.

كلية العلوم القاهرة تخصص عام 550 درجة بنسبة 84.5%.

كلية الهندسة الزراعية القاهرة تخصص عام 540 درجة بنسبة 83%.

اللغات والترجمة تخصص عام 430 درجة بنسبة 66%.

معهد إعداد فني التحاليل البيولوجية بكلية العلوم القاهرة 582 درجة بنسبة 89.5%.

معهد إعداد فني المختبرات بكلية العلوم القاهرة 575 درجة بنسبة 88%.

كلية الإعلام 515 درجة بنسبة 79%.

كلية التجارة القاهرة تخصص عام 480 درجة بنسبة 73.5%.

كلية الزراعة القاهرة تخصص عام 495 درجة بنسبة 76%.

كلية التربية بالقاهرة تخصص عام 385 درجة بنسبة 59%.

كلية اللغة العربية تخصص عام 445 درجة بنسبة 68%.

كليات الأزهر علمي 2023 بنين وبنات