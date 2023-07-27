الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بدرجات المواد.. رابط بوابة الأزهر للنتائج للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري 2023

نتيجة الثانوية الأزهرية
نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

مع ظهور نتائج الشهادة الثانوية الأزهرية .. شغل بال الطلاب وأولياء الأمور معرفة رابط بوابة الأزهر للنتائج للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري 2023 عبر “جوجل”، حيث أتاحت صفحات بوابة الأزهر الإلكترونية منذ دقائق قليلة رابط نتيجة الثانوية الأزهرية لعام 2023 برقم الجلوس، وأعلنت نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري 2022/2023 بشكل إلكتروني.

رابط بوابة الأزهر للنتائج للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري 2023

ويستعرض "الدستور" في هذه السطور رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023، ونسب نجاح الثانوية الأزهرية 2023

رابط بوابة الأزهر للنتائج 

وأتاح الأزهر الشريف رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للقيم بالاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية لعام 2023 برقم الجلوس، وذلك من خلال خطوات سهلة وخطوات مبسطة على الطالب من أجل معرفة مجموعة الكلي ونسب النجاح، وعدد المواد "الرسوب" في حال وجودها، حيث يتوجه التلميذ إلى مدرسته أو المعهد الذي قد درس فيه، لاستخراج نتائجه الأسبوع القادم، والتي تشمل درجات لكل مادة والمجموع الكلي والنسب المئوية للنجاح.

وعقب إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية لعام 2023، يتجه الطلبة إلى تنسيق الكليات 2023 في الثانوية الأزهرية، للالتحاق بجامعة الأزهر الشريف ولاستكمال المرحلة التعليمة للطالب.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

وفتحت بوابة الأزهر الإلكترونية رابط للاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية لعام 2023، وأتاحت النتيجة “أون لاين” من خلال الرابط التالي: من هنا، منذ الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت القاهرة.

نسب نجاح الثانوية الأزهرية 2023

نسبة نجاح نتيجة الثانوية الأزهرية لعام 2023، كان الدكتور محمد الضويني، بصفته وكيل الأزهر الشريف الكشف النسب، والتي جاءت كالتالي.

نسب نجاح العلمي 

  • مادة الفقه الحنفي والشافعي نحو 98% والمالكي 94%.
  • الحديث 94%.
  • القرآن الكريم 97%.
  • اللغة الإنجليزية 89%.
  • الأدب والنصوص 95%.
  • الاستاتيكا نحو 74%.

نسب نجاح الأدبي

  • مادة الفقة الشافعي وصلت إلى 86% والحنفي 79% والمالكي 61%.
  • الحديث نحو 73%.
  • القرآن الكريم 89.5%.
  • البلاغة 63.5%.
  • الجغرافيا 86.7%.
  • النحو 68%.

متاح الآن.. رابط بوابة نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 للاستعلام الفورى

بالرقم القومي.. الاستعلام عن نتيجة الثانوية الازهرية 2023 رسميا

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 

  1. ادخل على رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 من هنا.
  2. قم بكتابة الرقم القومي للطالب المرد الاستعلام عن نتيجته.
  3. أخيرًا انقر على استعلم وستظهر النتيجة بدرجة المجموع الكلي ونسبة نجاح الطالب.
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