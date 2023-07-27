متاح.. رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

ساعات قليلة تفصلنا عن إعلان نتائج الصف الثالث الثانوي ويكثر التساؤل عن رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس عبر “جوجل”، مع قرب ميعاد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية، وربما يشغل بال الكثير من الطلبة لينك نتيجة الثانوية الازهرية لعام 2023.

وانتهت أعمال التصحيح ومراجعة جميع أوراق الامتحانات منذ حوالي 10 أيام تقريبًا.

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

وتستعرض “الدستور” في هذا التقرير رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2023، وأوائل الثانوية الأزهرية.

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

وفي حالة رغبة الطالب في الحصول على رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2023، فستكون النتيجة على بوابة الأزهر التعليمية، وإليكم كافة خطوات الحصول عليها:

الدخول على “بوابة الأزهر التعليمية” (اضغط هنا). وبعد ذلك يقوم الطالب بوضع أرقام الجلوس الخاص به بالخانة المخصصة لذلك. وخلال ثوان ستظهر النتيجة أمام الطالب.. وبالتوفيق والنجاح للجميع.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

وتتضمن نتيجة الثانوية الأزهرية لعام 2023، نتيجة الطلبة لـ16 مادة بمجموع 630 درجة، وستختلف مواد شعبة أدبي عن مواد الشعبة العلمية، فقد انتهى عدد 16 لجنة تصحيح وذلك على مستوى الجمهورية من التصحيح، حيث أن شارك في عملية التصحيح حوالي عدد 22 ألفا و428 مصححا.