رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس، ارتفعت معدلات البحث على جوجل من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور والمعلمين، بتلك الكلمات البحثية، مع اقتراب موعد إعلان النتيجة خلال أيام.

نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس

ويوفر موقع الدستور نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، بالاسم ورقم الجلوس فور اعتماد النتيجة من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر الرابط التالي : من هنا.

ويمكن للطلاب الدخول على الرابط المدون أعلاه، وتسجيل رقم الجلوس الخاص بالطالب اسم الطالب بالكامل، للحصول على النتيجة فور اعتمادها، من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم.

نسبة النجاح في امتحان الثانوية العامة 2023

من جانبه أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن نسبة النجاح في امتحان الثانوية العامة 2023، لعدد من المواد التي جاءت بهم شكاوى من الطلاب أثناء فترة الامتحانات وجاء كالتالي:

مادة الكيمياء والتي بلغت 88.9%، مشيرًا إلى أن نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 2.4% من إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحان الكيمياء.



مادة التاريخ والتي بلغت 90.2%، مشيرًا إلى أن نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة التاريخ.



مادة الجغرافيا 91.6% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 1.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الجغرافيا.



مادة الفيزياء بلغت 91% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 2.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الفيزياء.

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