نتيجة الثانوية العامة من خلال موقع الدستور

يترقب كثير من الطلاب موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة للعام الحالي خلال الأيام المقبلة، لاسيما أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت أنه سيتم الانتهاء من تصحيح إجابات الطلاب قريبًا ومن المقرر أن يتم إعلان النتيجة خلال أغسطس المقبل.

البحث على جوجل

وتصدرت كلمات نتيجة الثانوية العامة 2023 محركات البحث على جوجل، بسبب رغبة الطلاب في المتابعة اللحظية لموعد إعلان النتيجة، التي من المقرر أن يتم اعتمادها عبر رقم الجلوس قريبًا، بعد عودة وزير التربية والتعليم رضا حجازي من تنزانيا حيث كان يشارك في قمة رأس المال البشري في أفريقيا 2023.

وتقوم التعليم بتصحيح أوراق البابل شيت بدقة ووضوح فق ما أعلنته التعليم، وتعتبر أوراق البابل شيت نسخة ودليل على أن الطالب أدى امتحانات الثانوية العامة، حيث انتهت بالأمس عمليات التصحيح ورصد الدرجات للطلاب، وخلال الأيام القليلة المقبلة سيكون هناك عمليات مراجعة للتصحيح، للتأكد من حصول كل طالب على الدرجات التي يستحقها في كل مادة.

ويعتبر الحصول على نتيجة الثانوية العامة أمرًا سهلًا من خلال رقم جلوس الطالب عبر موقع مركز المعلومات الخاصة بوزارة التربية والتعليم، فيقوم الطالب بالدخول عليه عبر الرابط التالي، ولا يحتاج الطالب من البيانات سوى رقم جلوسه فقط.

ثم يدخل على بوابة الثانوية العامة سيجد أيقونة تخص نتيجة الثانوية العامة للعام 2023، سيجل فيها برقم الجلوس ستظهر له نتيجته على الفور.

رابط الحصول على النتيجة من جريدة الدستور

كما توفر جريدة الدستور رابط لكل طلاب الثانوية العامة هنا، يمكنهم الدخول عليه وتسجيل الاسم ورقم الجلوس والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف حتى تظهر له النتيجة على الفور، وذلك لمساعدة الطلاب للحصول على النتيجة لكون روابط الوزارة يكون عليها ضغط من الطلاب لمعرفة نتيجتهم.

كما تتيح وزارة التربية والتعليم حصول الطالب على نتيجة الثانوية العامة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" والذي يخص الوزارة ويعتبر صفحتها الرسمية، وتعرض عليه رابط يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الثانوية العامة منه إذ كان هناك ضغط على رابط مركز المعلومات.