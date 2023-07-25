قبل غلق الباب.. شروط التقديم في مدرسة الضبعة النووية

يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن شروط التقديم في مدرسة الضبعة النووية قبل الباب في 31 يوليو الجاري، وفق ما ذكرت وزارة التربية والتعليم.

في هذا السياق نقدم كافة التفاصيل عن مدرسة الضبعة النووية.

الشروط

- أن يكون الطالب حاصل علي 𝟵𝟬% فاكثر

- أن يكون مصري الجنسية

- ألا يكون قد رسب أو كان له دور ثاني في اي سنه من السنوات الدراسية السابقة

- تبدأ شروط الالتحاق بالمدرسة النووية بالضبعة، بأن يكون الطالب حاصلا على الشهادة الإعدادية هذا العام، وأن يكون مصريا من أبوين مصريين

- تنسيق الحد الأدنى لدرجات القبول يحدد بعد إعلان النتيجة

الحد الأدنى للقبول العام الماضى كدليل مجموع 𝟐𝟓𝟐 درجة فى الشهادة الإعدادية، سواء من أبناء محافظة مطروح أو المحافظات الأخرى

- ألا تقل درجاته في مواد اللغة الإنجليزية والرياضة والعلوم عن 𝟵𝟬% لكل مادة، كحد أدنى، وأن يكون الطالب على دراية جيدة باستخدام الحاسب الآلي.

- تشمل شروط الالتحاق، أن يجتاز الطالب جميع الاختبارات العلمية والطبية وكشف الهيئة، التي سيتم إجراؤها فى مطروح والقاهرة، لاختيار 𝟲𝟬 طالبا فقط من المتقدمين للالتحاق بالصف الأول الثانوي.



- مصاريف الدراسة للصف الأول الثانوى في المدرسة النووية بالضبعة، العام الماضى بمبلغ 𝟯 آلاف جنيه مقابل الخدمات الطلابية، بالإضافة إلى المصاريف العادية التى لا تتجاوز 𝟏𝟐𝟎 جنيها



- إقامة الطلاب و تكلفة المعيشة تتحملها المدرسة حيث يوجد بها اماكن للإعاشة والمبيت.

ـ مصروفات المدرسة العام السابق 𝟯 آلاف جنيه بخلاف المصروفات التى تحددها الوزارة للمرحلة الثانوية

ـ المقر الوحيد للمدرسة فى محافظة مطروح ولا يوجد مدارس أخرى تقدم هذه النوعية من التعليم فى باقى المحافظات.



- يدرس الطلاب موادًا دراسية تتضمن مواد الدراسة للتعليم الفنى إضافة لمواد تتعلق بالطاقة النووية.



ـ يدرس الطالب فى الصف الأول مواد ثقافية عبارة عن مواد اللغة العربية، واللغة الإنجليزية والتربية دينية، فيزياء، كيمياء، رياضيات، تربية وطنية، دراسات اجتماعية بجانب مواد فنية مثل تكنولوجيا عامة كهرباء، تكنولوجيا عامة ميكانيكا وتكنولوجيا عامة، إلكترونيات، أجهزة قياس كهربية وميكانيكية، علم المواد، رسم فنى والأمان الصناعى والحاسب الآلى، وتكنولوجيا الطاقة النووية.



ـ مدة الدراسة فى المدرسة هى 𝟓 سنوات دراسية.

