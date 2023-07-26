رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 والمستندات المطلوبة لتأجيل امتحانات الدور الأول

يبحث العديد من طلاب الصف الثالث الثانوية عن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023، بالإضافة إلى موعد ظهورها، وقد كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن النتيجة سوف يتم إعلانها فى الأسبوع الأول من أغسطس.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023

ويمكنك الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 من خلال الموقع الرسمى لجريدة الدستور من خلال الرابط التالى حيث يمكنك التسجيل فى رابط النتيجة ثم الحصول عليها عقب اعتمادها من الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم ويمكن الحصول عليها من الرابط التالى https://natega.dostor.org/.

المستندات المطلوبة لتأجيل امتحانات الثانوية العامة 2023

وتتلقى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى حاليًا جميع الأوراق الخاصة بتأجيل الدور الأول للدور الثاني، وذلك للطلاب الذين كان لديهم أعذار قهرية أو مرضية وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه تضم المستندات المطلوبة

_خطاب من الإدارة التعليمية التابع لها الطالب موجه للإدارة العامة للتعليم الثانوى بالوزارة

_ موافقة الإدارة المركزية للجان الطبية على تأجيل الامتحان للدور الثاني لظروفه المرضية

-صورة من رقم الجلوس

_بيان غياب للطالب من رئيس اللجنة أو لجنة النظام والمراقبة التابع لها الطالب موضحا بها المادة واليوم مختوم بختم رئيس اللجنة.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قبل ‘علان نتيجة الثانوية العامة الدور الأول لعام 2023 أنه فى حالة حدوث عذر مرضي مفاجئ للطالب أثناء تأدية الامتحان مما يحول دون استمراره في أداء هذا الامتحان و يجب على رئيس اللجنة وطبيب اللجنة أو الزائرة الصحية نقل الطالب بسيارة إسعاف إلى أقرب مستشفى حكومي لتقرير حالة الطالب المرضية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه يجب على ولي الأمر تقديم المستندات للإدارة التعليمية التابع لها الطالب والتي تقوم برفعها للإدارة العامة للتعليم الثانوي بالوزارة.

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