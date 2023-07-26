الأربعاء 26 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مطلع الأسبوع المقبل.. الموعد المحتمل لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

وزير التعليم
وزير التعليم

بدأت كنترولات تصحيح امتحانات الثانوية العامة في المرحلة الأخيرة من تصحيح أوراق الإجابات استعدادًا لاعتماد نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022 /2023.

وأعلن مصدر مسئول بديوان عام وزارة التربية والتعليم عن انتهاء كنترولات التصحيح من تقدير الدرجات أمس الثلاثاء.

وأكد المصدر أنه من المحتمل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، مطلع الأسبوع المقبل، عقب عودة وزير التعليم من دولة تنزانيا، حيث سيتم اعتماد النتيجة وإعلانها خلال مؤتمر صحفي بمقر وزارة التربية والتعليم الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جدير بالذكر أن كنترولات تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023، انتهت من أعمال تصحيح المواد، وبدأت في أعمال المرحلة الثانية، من تجميع الدرجات ومراجعتها أكثر من مرة للتأكد من أخذ كل طالب حقه كاملًا، ومنح درجات الرأفة للطلاب المستحقين، وتجهيز قائمة أوائل الثانوية العامة 2023.

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 إعلان نتيجة الثانوية العامة اعتماد نتيجة الثانوية اعتماد نتيجة الثانوية العامة اعتماد نتيجة

الأكثر قراءة

موعد إعلان نتيجة الشهادة الثانوية العامة 2023 .. ورابط الاستعلام برقم الجلوس فقط

إخماد حريق فى مبنى الإذاعة القديم بالقاهرة دون إصابات

اندلاع حريق فى مبنى الإذاعة القديم بالقاهرة.. وسيارات الإطفاء تحاول السيطرة

خطوة جديدة داخل كنترولات الثانوية العامة 2023.. وإعلان النتيجة في هذا الموعد

مواكب زهور وعروض عسكرية وثقافية في عيد الإسكندرية القومي (صور)

حقيقة أخطاء طباعة برايل على عملة الـ20 جنيهًا البلاستيكية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

الحل فى كلمتين

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

محاسن السنوسي

التجارة في السعادة

ماجد حبته

تقييم نظم غذاء العالم

جلال حمام

قصة نجاح مصرية سبقت الدول الغنية

محمد رفعت

محافظون وتجارب " 10 " حلم ثوار يوليو ! (1)

وائل لطفي

فى أوروبا والدول المتقدمة!

إبراهيم داود

أستاذ حمام

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟

بـ"صفحات سوداء".. صحف إسرائيلية تعلق على تمرير قانون الإصلاح القضائى

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا