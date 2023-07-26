مطلع الأسبوع المقبل.. الموعد المحتمل لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

بدأت كنترولات تصحيح امتحانات الثانوية العامة في المرحلة الأخيرة من تصحيح أوراق الإجابات استعدادًا لاعتماد نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022 /2023.

وأعلن مصدر مسئول بديوان عام وزارة التربية والتعليم عن انتهاء كنترولات التصحيح من تقدير الدرجات أمس الثلاثاء.

وأكد المصدر أنه من المحتمل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، مطلع الأسبوع المقبل، عقب عودة وزير التعليم من دولة تنزانيا، حيث سيتم اعتماد النتيجة وإعلانها خلال مؤتمر صحفي بمقر وزارة التربية والتعليم الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جدير بالذكر أن كنترولات تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023، انتهت من أعمال تصحيح المواد، وبدأت في أعمال المرحلة الثانية، من تجميع الدرجات ومراجعتها أكثر من مرة للتأكد من أخذ كل طالب حقه كاملًا، ومنح درجات الرأفة للطلاب المستحقين، وتجهيز قائمة أوائل الثانوية العامة 2023.