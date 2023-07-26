موعد إعلان نتيجة الشهادة الثانوية العامة 2023 .. ورابط الاستعلام برقم الجلوس فقط

أيام قليلة وتعلن نتيجة الثانوية العامة لعام 2023، من خلال وزير التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني "الدكتور رضا حجازي"، ويزداد التساؤل عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الثانوية العامة 2023 عبر جوجل، عقب انتهاء الامتحانات رسميا في 13 من يوليو الحالي.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الثانوية العامة 2023

ويستعرض "الدستور" في هذه السطور موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس.

وبدأ بحث الالآف من أولياء الأمور وطلبة الثانوية العامة لعام 2023 من خلال محركات البحث المتنوعة عن ميعاد ظهور نتيجة الثانوية العامة وموعد اعتمادها بشكل رسمي من قبل وزير التعليم.

وكشف مصدر في وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني، عن حقيقة إعلان نتائج الثانوية العامة لعام 2023 بالاسم ورقم الجلوس في نهاية هذا الأسبوع واعتمادها رسميا وذلك من خلال الدكتور رضا حجازي.

وأكد مصدر مسئول في وزارة التربية والتعليم، أن ما سيتم تداوله بشأن الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة وتكون بالاسم ورقم الجلوس في نهاية هذا الأسبوع غير صحيحة وأن لا أساس لها من الصحة، منوها أن الوزارة ستعلن في الأيام القادمة عقب الانتهاء من عمليات التصحيح وأعمال المراجعة، وستعلن الموعد المحدد الرسمي لإعلان نتائج الثانوية العامة 2023.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023

وأوضح إلى أن يكون وزير التربية والتعليم قد أعلن أن نتائج الثانوية العامة 2023 سوف تعلن في أوائل شهر أغسطس، وسوف يعلن الوزير نتيجة الثانوية العامة خلال مؤتمر صحفي، ومن المتوقع أن سيعقد في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار إلى أنه سيتم الآن الانتهاء من تصحيح جميع امتحانات الثانوية العامة 2023، ومن الجدير الانتهاء من تصحيح جميع المواد في مدة 48 ساعة القادمة في جميع المواد الدراسية.

كشف مصدر في وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني، أنه ستشير المؤشرات الأولية لتصحيح في مواد الثانوية العامة 2023 إلى الآن إلى ارتفاع نسب نجاح نتيجة الصف الثالث الثانوي وتكون عن العام الماضي.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

وتقدم الدستور فيما يلي جميع خطوات الحصول على نتائج الثانوية العامة برقم الجلوس عقب اعتمادها وظهورها رسميًّا:

1. قم بالدخول لبوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم المخصصة لنتيجة الثانوية العامة لعام 2023 من هنا.

2. ثم الضغط على "بوابة الثانوية" العامة أعلى اليسار هنا.

3. وكتابة رقم جلوس الطالب.

4. وأخيرا الضغط على عرض النتيجة لكي تظهر بذلك نتيجة الثانوية العامة 2023 عقب إعلانها.

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