عبر الدستور| رابط التسجيل في نتيجة الثانوية العامة 2023 وعدد أوائل الثانوية العامة

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم لإعلان موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 خلال الأيام المقبلة، فور عودة الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم من تنزانيا، وإعلان أسماء أوائل الثانوية العامة العامة 2023 في الشعبة الأدبية والعلمية للعلوم والرياضيات.

أوائل نتيجة الثانوية العامة 2023

وكشفت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم، أن نتيجة الثانوية العامة 2023 سيتم اعتمادها مطلع الأسبوع المقبل، بعد إعلان أسماء الأوائل.

وأوضحت المصادر، أن قائمة أوائل الثانوية العامة 2023 تتراوح ما بين 35 طالب إلى40 طالب على مستوي الجمهورية ومن جميع المدارس، ومن المقرر الاتصال بهم هاتفيا للتهنئة من قبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، وإعلانهم قبل اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023.

هل يوجد درجات رأفة في الثانوية العامة 2023؟

وأوضحت وزارة التربية والتعليم في بيان لها، موقف الطلاب من درجات رأفة الثانوية العامة 2023 خلال أعمال التصحيح، والحالات التي يستحق الطالب الحصول عليها بعد السماح بنسبة 10% من مجموع المادة بحد أقصى.

في حالة كان الطالب راسبًا في 3 مواد، يبحث المراجعون درجات الطالب في كل مادة، وإذا كان يحتاج درجة أو درجتين لدخول امتحانات الدور الثاني، يحصل الطالب على درجات الرأفة.

يحصل الطالب على درجات الرأفة إذا رسب في مادة واحدة ونجح في كل المواد.

لا يحصل الطالب الناجح في كل المواد لا يحصل على درجة الرأفة، بما يعنى أنه لا يتم منح الطالب أي درجات كي يحصل على مجموع مرتفع.

ويحق للطالب أن يرفض الحصول على درجات الرأفة في حالة حصوله على ملحق في 3 مواد، بما يعني أنه سوف يعيد العام الدراسي من جديد، بهدف الحصول على الدرجة كاملة، أما في حالة دخول الملحق "أي دور ثاني" فإنه يحصل على 50% من درجة المادة.

التسجيل في نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الدستور

وتنشر "الدستور" رابط التسجيل في نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس لجميع الطلاب والطالبات للحصول على النتيجة فور اعتمادها رسميا من قبل وزير التربية والتعليم.

ويمكن التسجيل في نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس عبر الدستور من خلال اتباع الخطوات التالية:-

أولًا: تسجيل الدخول على رابط التسجيل في نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الدستور من هنا.

ثانيًا: يقوم الطالب بكتابة اسمه رباعي للطالب/الطالبة.

ثالثًا: كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب بشكل صحيح.

رابعًا: تسجيل البريد الإلكتروني، وإضافة رقم الهاتف ثم الضغط على أيقونة سجل الآن.

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