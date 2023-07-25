نتيجة الثانوية العامة 2023.. تعرف علي موعد إعلان أوائل الثانوية العامة

أيام قليلة وتعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن نتيجة الثانوية العامة 2023، وكشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن قائمة الأوائل تحتوي علي عدد من 35 طالب الي 40 طالب علي مستوي الجمهورية ومن جميع المدارس.

وأشارت المصادر إلى أنه يتم تحديد الأوائل يوم 30 يوليو المقبل، علي أن يتم الاتصال بهم هاتفيا وإعلانهم قبل اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023.

تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2023

وكشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن النتائج الخاصة بالتصحيح جيدة هذا العام مقارنة بالاعوام الماضية وأشار الوزير خلال تفقده لمركز التصحيح الرئيسي أن التصحيح تم بدقه وشفافية عالية.

وكشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن نسبة النجاح في امتحان الثانوية العامة لمادة الكيمياء والتي بلغت 88.9%، مشيرا إلى أن نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 2.4% من إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحان الكيمياء.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور رضا حجازي اليوم لمركز التصحيح الرئيسي الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة.

كما كشف الوزير عن نسبة النجاح في امتحان مادة التاريخ والتي بلغت 90.2%، مشيرا إلى أن نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة التاريخ.



كما بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة الجغرافيا 91.6% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 1.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الجغرافيا.

وأوضح الدكتور رضا حجازي أن نسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء بلغت 91% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 2.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الفيزياء.