ترتفع معدلات البحث عن نتيجة الثانوية العامة مع ترقب طلاب الصف الثالث الثانوي للنتيجة التي استغرقتهم عام كامل للوصول إليها، بعد انتهاء امتحاناتهم التي استمرت خلال الفترة من 12 يونيو وحتى 13 يوليو 2023.

رابط فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 ونسب النجاح المعلنة

في هذا التقرير نوضح رابط فعال من أجل الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 وكذلك نوضح نسب النجاح المعلنة وفق ما أعلنته وزارة التربية والتعليم.

يمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة بشكل مباشر من رابط موقع وزارة التربية والتعليم من هنا

https://emis.gov.eg/

يتم وضع رابط مباشر للدخول والاستعلام على نتيجة الثانوية العامة وذلك بعد اعتمادها واعلان اسماء اوائل طلاب الثانوية العامة.

يتم كتابة رقم جلوس الطالب

الضغط على استعلام

تظهر نتيجة الطالب

حالة الطالب ناجح أم راسب

المجموع الذي حصل عليه الطالب من المجموع الكلي وهو 410

درجات كل مادة

رابط موقع الدستور لنتيجة الثانوية العامة 2023

يوفر موقع “الدستور” رابط مباشر للحصول على نتيجة الثانوية العامة من هنا

https://natega.dostor.org

ويمكن تسجيل بيانات الطالب من هذا الرابط مثل اسم الطالب ورقم الجلوس والبريد الالكتروني ورقم التليفون كي تصلك للطالب رسالة بالنتيجة بمجرد ظهورها.

نسب النجاح في مواد الثانوية العامة 2023

وأعلن وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي عدد من نسب النجاح في الجولات التفقدية التي قام بها لمركز الكنترول الرئيسي للثانوية العامة وكانت منها

نسب النجاح في مادة اللغة العربية

نسبة النجاح في مادة اللغة العربية بلغت 90٪؜

تجاوزت نسبة الحاصلين على 95% فأكثر 1.5% من عدد الطلاب.

نسبة النجاح في مادة الكيمياء

نسبة النجاح في مادة الكيمياء 88.9%

بلغ عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية2.4% من إجمالي عدد الطلاب.

نسبة النجاح في مادة الفيزياء

نسبة النجاح في مادة الفيزياء 91%

بلغ الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية 2.9% من إجمالي عدد الطلاب.

نسبة النجاح في مادة اللغة الأجنبية الثانية

نسبة النجاح في اللغة الأجنبية الثانية 91%

بلغ عدد الحاصلين على 95% فأكثر تجاوزت 20% من عدد طلاب الثانوية العامة 2023.

نسبة النجاح في مادة التاريخ

نسبة النجاح في مادة التاريخ 90.2%

كان عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 0.1% من إجمالي عدد الطلاب.

نسبة النجاح في مادة الجغرافيا

نسبة النجاح في مادة الجغرافيا 91.6%

عدد الطلاب الحاصلين على 95% فأكثر من الدرجة الكلية 1.9% من إجمالي عدد الطلاب

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