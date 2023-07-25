جامعة النيل الأهلية تفتح باب التقديم لطلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة

أعلنت جامعة النيل الأهلية، برئاسة الأستاذ الدكتور وائل عقل، رئيس الجامعة، فتح باب التقديم المباشر لكليات الجامعة للعام الدراسي 2023/2024 لخريجي الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية، من خلال التقديم في 4 كليات وهى كلية الهندسة والعلوم التطبيقية، كلية إدارة الأعمال، كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب، كلية التكنولوجيا الحيوية.

وتتيح لطلابها إمكانية الحصول على درجات علمية مزدوجة، بالإضافة إلى برامج التبادل التي تمكن الطلاب من الدراسة في الخارج في عدد من الجامعات ففي مجال الهندسة والعلوم التطبيقية جامعة ميتشجين بالولايات المتحدة الامريكية وجامعة وندسور بكندا وفي مجال تكنولوجيا المعلومات وعلوم الكمبيوتر جامعة سالفورد بالمملكة المتحدة وجامعة ولاية كينت بالولايات المتحدة الأمريكية وفي مجال الإدارة الاعمال جامعة ميتشجن بالولايات المتحدة الأمريكية وجامعة ESC كليرمونت لإدارة الأعمال بفرنسا.

كما أن الدراسة بجامعة النيل الأهلية تتيح للخريجين فرص للتقديم على الماجستير والدكتوراه حيث يتواجد خريجي جامعة النيل في أكثر من 20 دولة حول العالم وكذلك الخريجين الذين تم توظيفين في أهم الشركات العالمية مثل ابل – هواوي – فودافون – فاليو – مايكروسوفت.

وأوضحت الجامعة عددًا من الشروط التي يجب توافرها في الطلاب المتقدمين، وفقًا لإجراءات القبول والحد الأدنى المعلنة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس الجامعات الأهلية، حيث يمكن التقدم للتسجيل بالجامعة عبر الموقع الإلكتروني للجامعة https://www.nu.edu.eg/apply-now،

ووفرت الجامعة عدد من المعلومات حول متطلبات كل شهادة من خلال رابط https://nu.edu.eg/admission/Admission-Requirement-and-Documents أو التقدم بشكل مباشر من خلال زيارة حرم جامعة النيل الأهلية بالشيخ زايد.

وتقدم جامعة النيل منح دراسية بنسبة 100٪ لـ 50 طالبًا من بين أفضل 500 طالب في الثانوية العامة المصرية، وأخرى بنفس النسبة لـ 20 طالبًا من بين أفضل طلاب مدارس STEM ، بالإضافة إلى المنح الدراسية الاستحقاقية وفيها يتم تقديم منح دراسية جزئية في السنة الأولى للطلاب المتفوقين أكاديميًا بناءً على درجاتهم في الثانوية العامة، ويحصل أشقاء طلاب جامعة النيل على منحة دراسية بنسبة 10٪، ويحصل أبناء وبنات الموظفين الحكوميين على منحة دراسية بنسبة 10٪، وتمنح الجامعة منحة دراسية بنسبة 5٪ للتميز في الرياضة.

وتعد جامعة النيل أول أهلية بحثية غير هادفة للربح في مصر تم إنشاؤها لتكون رائدة في مجال تعليم التكنولوجيا وريادة الأعمال في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما أنها حصلت على المركز الأول على مستوى الجامعات الأفريقية، في التصنيف العالمي لجوائز التميز الخاصة بريادة الأعمال، وذلك من خلال حصد جائزة " الجامعة الريادية للعام على مستوى قارة أفريقيا" وجائزة "أفضل قيادي ريادي أفريقي" متفوقة على كل الجامعات الأفريقية، وذلك من مجلس اعتماد الجامعات الريادية العالمي (ACEEU) حيث تم تصنيف جامعة النيل الاهلية كأفضل جامعة في مصر بحسب عدد الأبحاث العلمية الدولية التي تم نشرها من قبل أعضاء هيئة التدريس وكذلك طلاب البكالوريوس الذين اهلتهم الدراسة في جامعة النيل لنشر أبحاث علمية في اهم الدوريات العالمية وذلك بناء علي QS لتصنيف الجامعات.

جدير بالذكر أن جامعة النيل الاهلية توفر فرص تعليمية عالية الجودة للطلاب الذين يتمتعون بالموهبة والإمكانات العالية من خلال تقديمها لعدد كبير من المنح الدراسية والخصومات لكثير من الطلبة، كما أنها الجامعة الأولى من نوعها في مصر التي تعد مؤسسة بحثية متميزة في التعليم والبحث العلمي وريادة الأعمال والابتكار، وتوفر بيئة بحثية تساعد الطلاب على إنجاز أفضل البحوث الأكاديمية التي تؤهل إلى دخول سوق العمل بسهولة.