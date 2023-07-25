موعد انتهاء تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023

تنتهي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، من أعمال تصحيح مواد امتحانات الثانوية العامة 2023.

وانتهت أعمال تصحيح مواد «الأحياء، الفلسفة والمنطق، والرياضيات»، كما انتهت من تصحيح «اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، الجغرافيا، التاريخ، الفيزياء، الكيمياء، التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء».

ومن المقرر أن تشهد كنترولات الثانوية العامة 2023 عملية المراجعة النهائية ورصد الدرجات، ومنح درجات الرأفة للطلاب المستحقين، وتجهيز قائمة أوائل الثانوية العامة 2023، استعدادًا لإعلان نتيجة الثانوية العامة في الأسبوع الأول من شهر أغسطس 2023، وفقًا لما أعلنه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وكشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن نسبة النجاح في امتحان الثانوية العامة لمادة الكيمياء والتي بلغت 88.9%، مشيرًا إلى أن نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 2.4% من إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحان الكيمياء.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور رضا حجازي، أمس الإثنين، لمركز التصحيح الرئيسي الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة.

كما كشف الوزير عن نسبة النجاح في امتحان مادة التاريخ والتي بلغت 90.2%، مشيرًا إلى أن نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة التاريخ.

كما بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة الجغرافيا 91.6%، وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 1.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الجغرافيا.