الثلاثاء 25 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد انتهاء تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023

الثانوية العامة
الثانوية العامة

تنتهي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، من أعمال تصحيح مواد امتحانات الثانوية العامة 2023.

وانتهت أعمال تصحيح مواد «الأحياء، الفلسفة والمنطق، والرياضيات»، كما انتهت من تصحيح  «اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، الجغرافيا، التاريخ، الفيزياء، الكيمياء، التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء».
ومن المقرر أن تشهد كنترولات الثانوية العامة 2023 عملية المراجعة النهائية ورصد الدرجات، ومنح درجات الرأفة للطلاب المستحقين، وتجهيز قائمة أوائل الثانوية العامة 2023، استعدادًا لإعلان نتيجة الثانوية العامة في الأسبوع الأول من شهر أغسطس 2023، وفقًا لما أعلنه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وكشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن نسبة النجاح في امتحان الثانوية العامة لمادة الكيمياء والتي بلغت 88.9%، مشيرًا إلى أن نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 2.4% من إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحان الكيمياء.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور رضا حجازي، أمس الإثنين، لمركز التصحيح الرئيسي الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة.

كما كشف الوزير عن نسبة النجاح في امتحان مادة التاريخ والتي بلغت 90.2%، مشيرًا إلى أن نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة التاريخ.

كما بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة الجغرافيا 91.6%، وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 1.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الجغرافيا.

الدكتور رضا حجازي الثانوية العامة اليوم الثانوية العامة 2023 اللغة الاجنبية الاولى اللغة الأجنبية الثانية امتحان الكيمياء امتحان مادة التاريخ امتحان الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة 2023 امتحانات الثانوية

الأكثر قراءة

وزير الداخلية يعتمد حركة تنقلات وترقيات الشرطة 2023 خلال ساعات

يسرق 10 آلاف دولار من والده.. ويسقط بيد شرطة المعادى

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

موعد انتهاء تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023

"الدفاع الجوى" تنظم المؤتمر العلمى الدولى الثالث للاتصالات "ITC-Egypt 2023"

المستشار محمد خفاجي: المرافعات الإلكترونية تغزو جلسات المحاكم الدولية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

فى أوروبا والدول المتقدمة!

إبراهيم داود

أستاذ حمام

منى رجب

هذا المعلم قدوة يُحتذى بها

ماجد حبته

قوارب الموت.. مسار روما

سارة الشلقاني

قلب نتنياهو.. وعقله

حسين دعسة

خمس خطوات للقادة فى عصر الأزمات.. مع ذلك استعد للأسوأ؟!

محمود خليل

الجزيرة الغامضة

وائل لطفي

ثورة يوليو.. الضرورة والممكن

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟

بـ"صفحات سوداء".. صحف إسرائيلية تعلق على تمرير قانون الإصلاح القضائى

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا