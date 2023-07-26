الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

خطوة جديدة داخل كنترولات الثانوية العامة 2023.. وإعلان النتيجة في هذا الموعد

طلاب
طلاب

تنطلق اليوم الأربعاء، أعمال المرحلة الثانية داخل كنترولات الثانوية العامة 2023، بعد الانتهاء من تصحيح جميع المواد.

ومن المُرر أن أن تبدأ الكنترولات في رصد الدرجات وتحديد أوائل الثانوية العامة 2023 على مستوى متسوى الجمهورية، وذلك بشكل إلكتروني على غرار عمليات التصحيح.

وتشمل أعمال المرحلة الثانية لنتيجة الثانوية العامة 2023، رصد وتجميع الدرجات، وترتيب الطلاب الحاصلين على أعلى الدرجات في جميع المواد، على مستوى كل قطاع من القطاعات الأربعة (القاهرة، الإسكندرية، المنصورة، وأسيوط).

كما يتم تحديد أوائل الجمهورية بكل شعبة أدبية وعلمية (علمي علوم، وعلمي رياضة).

جدير بالذكر، أعمال تصحيح مواد امتحانات الثانوية العامة لعام 2023، انتهت امس داخل الكنترولات.

ومن المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم، نتيجة الثانوية العامة 2023 في مؤتمر صحفي مرتقب للدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في الأسبوع الأول من شهر اغسطس القادم.

ويوفر الدستور نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، بالاسم ورقم الجلوس فور اعتماد النتيجة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر الرابط التالي:

https://natega.dostor.org/

ويمكن للطلاب الدخول على الرابط المدون اعلاه، وتسجيل رقم الجلوس الخاص بالطالب واسم الطالب بالكامل، للحصول على النتيجة فور اعتمادها، من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

اعتماد النتيجة أعمال تصحيح أعلى الدرجات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي الثانوية العامة لعام 2023 الثانوية العامة 2023 الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي المرحلة الثانية امتحانات الثانوية العامة امتحانات الثانوية العام امتحانات الثانوي

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