يمكن لطلاب الشعبة العلمية والأدبية الذين أدوا امتحانات 2022-2023 معرفة درجاتهم من خلال رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على موقع الدستور برقم الجلوس وذلك في إطار الخدمات المتنوعة التي يقدمها الموقع للقراء وخاصة طلاب المرحلة الثانوية (حكومي، تجريبي) عربي ولغات على مستوى الجمهورية.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على موقع الدستور برقم الجلوس

أكدت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن كافة أعمال تصحيح أوراق الإجابة لطلاب الثانوية العامة بجميع محافظات الجمهورية للعام الدراسي الحالي 2022_2023 قد انتهت يوم الثلاثاء الموافق 25 يوليو 2023 لذلك فعل موقع الدستور الإلكتروني هذا الرابط (من هنا) لخدمة طلاب الثانوية العامة حيث يمكن من خلاله تسجيل بياناتهم بالتفصيل وتدوين وسيلة اتصال واستقبال نتائجهم عقب اعتمادها رسميا.

يدخل طالب الثانوية العامة المقيد اسمه بأحد المدارس (حكومي، تجريبي) عربي ولغات على مستوى الجمهورية بياناته الشخصية ورقم جلوسه ورقم هاتفه المحمول أو بريده الإلكتروني واستقبال رسائل نصية قصيرة بها درجاته في كافة المواد الدراسية عبر هاتفه المحمول.

خطوات تسجيل بيانات طلاب الثانوية العامة عبر الدستور

خصص موقع الدستور الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة بالشعبتين العلمة والأدبية بالمدارس (حكومي، تجريبي) عربي ولغات رابط يمكن من خلاله الحصول على نتائجهم في كافة المواد الدراسية للعام الدراسي 2022/2023 وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

الدخول عبر رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على موقع الدستور برقم الجلوس ( من هنا).

اختبار أيقونة تسجيل بيانات الطلاب.

إدخال بيانات الطالب الراغب في الحصول على درجاته في الامتحانات بالتفصيل.

تسجيل رقم جلوس الطالب في الامتحانات بدقة.

الضغط على كلمة استعلام أو عرض النتيجة.

ظهور كافة درجات الطالب في الامتحانات والمجموع الكلي والنسبة المئوية.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

لم تحدد بعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد المؤتمر الصحفي الذي سيتم اعتماد النتيجة خلاله بشكل رسمي ولكن من المتوقع أن تعلن النتيجة في نهاية شهر يوليو الجاري حيث عادة ما يتم الإعلان عن نتائج الطلاب عقب انتهاء الامتحانات ب 15 يوم.

اقرأ المزيد

موعد الثانوية الأزهرية 2023