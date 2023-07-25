الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة

ترتفع معدلات البحث عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 للاستعلام عن تفاصيل نتيجة امتحان نهاية العام الدراسي 2022/2023 لطلاب الثانوية العامة الذين أدوا امتحاناتهم في الفترة من 12 يونيو وحتى 13 يوليو 2023.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 

في هذا التقرير نوضح موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 وأخر الأخبار المتداولة رسميا من وزارة التربية والتعليم عن نسب النجاح في مواد الثانوية العامة.

بشكل رسمي أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نتيجة الثانوية العامة 2023 من المتوقع ظهورها في مطلع شهر أغسطس القادم بعد إنتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات واعتمادها بشكل رسمي. 

رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 

يمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 من خلال رابط موقع وزارة التربية والتعليم مباشرة عقب اعتمادها والإعلان عن وضعها على الموقع بشكل رسمي للطلاب للاستعلام عنها.

ويوفر موقع "الدستور" لجمهوره رابط التسجيل لبيانات طلاب الثانوية العامة من أجل الحصول على النتيجة بمجرد اعتمادها بالدخول على هذا الرابط https://natega.dostor.org/

يتم تسجيل 

الاسم

رقم الجلوس

البريد الإلكتروني

رقم التليفون 

الضغط على كلمة سجل الآن 

بمجرد ظهور النتيجة يرسل "الدستور" نتيجة الطالب الذي سجل بياناته. 

سجل بياناتك واستلم نتيجتك| نتيجة الثانوية العامة العام الدراسي 2023

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج لاستعلام نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

 

نسب النجاح في مواد الثانوية العامة 2023 

في تصريحات لوزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي كشف عن نسب النجاح في عدد من المواد خلال جولته التفقدية لمركز التصحيح الرئيسي لكنترول الثانوية العامة.

بلغت نسبة النجاح في مادة الكيمياء 88.9%، وبلغت نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 2.4% من إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحان الكيمياء.

بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء 91%، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 2.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الفيزياء.

بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة الجغرافيا 91.6% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 1.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الجغرافيا.

بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة التاريخ 90.2%،وبلغت نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة التاريخ. 

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خطوات التسجيل فى نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر "الدستور"

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الميعاد الرسمي| موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

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