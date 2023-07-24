رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج لاستعلام نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

تستعد مشيخة الأزهر الشريف لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج خلال الأيام المقبلة من خلال مؤتمر صحفي برئاسة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وحضور الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والشيخ أحمد عبد العظيم رئيس الإدارة المركزية للإمتحانات.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

أعلنت مصادر مطلعة بقطاع المعاهد الأزهرية انتهاء أعمال تصحيح امتحانات الثانوية الأزهرية 2023 في مراكز التصحيح الستة عشر المنتشرة في عدد من المحافظات.

وبدأت مرحلة المراجعة ورصد الدرجات وإعداد كشوف النتائج لتحديد أسماء الأوائل على مستوى الجمهورية ونسب النجاح والرسوب في كل شعبة.

ومن المنتظر إعلان اعتماد نتيجة شهادة الثانوية الأزهرية 2023 نهاية الأسبوع الجاري أو مطلع الأسبوع المقبل بحد أقصى.

اعتماد نتيجة الإعدادية والثانوية الأزهرية 2023 لمعاهد البعوث

أعلن مشيخة الأزهر الشريف اعتماد نتيجة الدور الأول للشهادتين الإعدادية والثانوية الأزهرية لمعاهد البعوث الإسلامية للطلاب الوافدين، للعام الدراسي 2022-2023 يوم الاثنين الماضي، من قبل الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر.

وبلغت نسبة النجاح العامة في نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 لمعاهد البعوث 57، 64%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان، وعددهم 735 طالبًا وطالبة.

فيما سجلت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية الأزهرية لمعاهد مدينة البعوث الإسلامية 53، 34%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان، وعددهم 786 طالبًا وطالبة.

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

وعن كيفية الاستعلام عن نتيجة شهادة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس فور اعتمادها رسميا من قبل الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، عبر بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج، يمكنكم اتباع الخطوات التالية للحصول على النتيجة:-

الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية من هنـــــــــــــــــــــا.

ثم اختيار خدمات الأزهر الشريف.

وبعدها اختار أيقونة نتيجة الثانوية الأزهرية 2023.

ثم سجل رقم الجلوس واضغط على استعلام.

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