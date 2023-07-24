بوابة الأزهر الإلكترونبة.. رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس للاستعلام المباشر

تصدر رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لاستخراج نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس قائمة اهتمام وبحث مئات الآلاف من طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي الأزهري للعام الدراسي 2022-2023، خلال الفترة الجارية بعد إعلان قطاع المعاهد الأزهرية انتهاء أعمال تصحيح الامتحانات.

موعد نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

كشفت مصادر مطلعة بقطاع المعاهد الأزهرية أن أعمال تصحيح امتحانات الثانوية الأزهرية 2023 انتهت بشكل نهائي لتبدأ مرحلة المراجعة ورصد الدرجات وتحديد نسب النجاح وقائمة أسماء الطلاب الأوائل في نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 تمهيدًا لاعتمادها رسميا.

ومن المنتظر تحديد موعد انعقاد المؤتمر الصحفي لإعلان اعتماد نتيجة شهادة الثانوية الأزهرية 2023 للقسمين العلمي والأدبي، خلال مؤتمر صحفي بحضور الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، والشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والشيخ أحمد عبد العظيم رئيس الإدارة المركزية للإمتحانات.

وأوضحت المصادر أنه من المتوقع اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 خلال الأيام المقبلة، نهاية الأسبوع الحالي، أو مطلع الأسبوع المقبل بحد أقصى.

عدد طلاب الثانوية الأزهرية 2023 للقسمين العلمي والأدبي

وكان قطاع المعاهد قد أعلن أن عدد طلاب الثانوية الأزهرية 2023 للقسمين العلمي والأدبي 141.509 طالبا وطالبة.

عدد المتقدمين للامتحانات من القسم الأدبي وصل 90.771 طالب وطالبة.

وصل عدد البنين 56.287 طالب.

بلغ عدد الفتيات 34.484 طالبة

عدد المتقدمين للامتحانات من القسم العلمي 50.738 طالب وطالبة.

البنين وصل 27.435 طالب.

الفتيات وصل 23.303 طالبة.

وأدى طلاب وطالبات الثانوية الأزهرية الامتحانات في 588 لجنة في مصر.

نسب نجاح العينات العشوائية في نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

قال الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، إن نسب تصحيح العينات العشوائية في القسم الأدبي أفضل من العام الماضي، حيث بلغت نسبة تصحيح العينات العشوائية في مادة الفقه الشافعي 86% والحنفي 79% والمالكي 61%، فيما جاءت نسبة المواد الأخرى كالتالي:-

بلغت نسبة الحديث 73%.

نسبة القرآن الكريم 89.5%.

نسبة النجاح في مادة البلاغة 63.5%.

نسبة النجاح في الجغرافيا 86.7%.

نسبة النجاح في النحو 68%.

بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

وعن كيفية الاستعلام عن نتيجة شهادة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس فور اعتمادها رسميا من قبل شيخ الأزهر أو وكيله، عبر بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج، يمكنكم اتباع الخطوات التالية للحصول على النتيجة:-

الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية من هنـــــــــــــــــــــا.

ثم اختيار خدمات الأزهر الشريف.

وبعدها اختار أيقونة نتيجة الثانوية الأزهرية 2023.

ثم سجل رقم الجلوس واضغط على استعلام.

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