بوابة الأزهر الإلكترونية.. موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 واعتمادها رسميا

تصدر رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، قائمة بحث واهتمام الكثير من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور خلال الفترة الجارية؛ للاستعلام عن النتائج فور اعتمادها رسميا من قبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، أو الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر.

موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

وكشفت مصادر مطلعة بقطاع الأزهر الشريف، أن موعد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 لم يتحدد حتى الآن، مع استمرار أعمال التصحيح ومراجعة ورصد الدرجات للامتحانات.

وأوضحت المصادر، أنه من المتوقع انتهاء أعمال تصحيح الامتحانات خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو أو الأسبوع الأول من شهر أغسطس، موضحة أن عملية تصحيح كراسات إجابات الطلاب تستغرق نحو ثلاثة أسابيع من بعد انتهاء امتحانات الثانوية الأزهرية، والتي انتهت يوم الأربعاء 12 يوليو.



مجموع الثانوية الأزهرية 2023 وتوزيع الدرجات

حددت قطاع المعاهد الأزهرية مجموع الثانوية الأزهرية 2023 للشعبتين الأدبية والعلمية بـ650 درجة، موزعين على النحو التالي:

درجات القرآن الكريم "تحريري وشفوي": 40 درجة.

درجات الفقه: 40 درجة.

درجات التفسير: 40 درجة.

درجات التوحيد: 40 درجة.

درجات الحديث "تحريري وشفوي": 50 درجة.

درجات النحو: 40 درجة.

درجات الصرف: 40 درجة.

درجات البلاغة: 40 درجة.

درجات الأدب والنصوص والمطالعة: 40 درجة.

درجات اللغة الأجنبية: 40 درجة.

درجات الجبر والهندسة الفراغية: 15 درجة.

التفاضل والتكامل: 15 درجة.

الرياضيات التطبيقية، الاستاتيكا: 15 درجة.

درجات الرياضيات التطبيقية، الديناميكا: 15 درجة.

درجات الفيزياء: 40 درجة.

الكيمياء: 40 درجة.

درجات الأحياء: 40 درجة.

اللغة الأجنبية الثانية: 40 درجة.

درجات التاريخ: 40 درجة.

درجات الجغرافيا: 40 درجة.

درجات المنطق: 40 درجة.

بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

وعن كيفية الاستعلام عن نتيجة شهادة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس فور اعتمادها رسميا من قبل شيخ الأزهر أو وكيله، عبر بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج، يمكنكم اتباع الخطوات التالية للحصول على النتيجة:-

الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية من هنـــــــــــــــــــــا.

ثم اختيار خدمات الأزهر الشريف.

وبعدها اختار أيقونة نتيجة الثانوية الأزهرية 2023.

ثم سجل رقم الجلوس واضغط على استعلام.

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رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

موعد ظهور نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس