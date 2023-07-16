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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

طلاب
طلاب

يتصدر رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 كافة محركات البحث عقب انتهاء امتحانات العام الحالي 2022-2023 الأسبوع الحالي وفقا للجدول الزمني المعلن لتيسير الامتحانات النهائية والذي تم اعتماده من قطاع المعاهد الأزهرية في كافة محافظات الجمهورية حيث يرغب الطلاب وأولياء أمورهم في معرفة درجات كافة المواد الدراسية.

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

يستطيع طلاب الثانوية الازهرية معرفة نتائجهم في الامتحانات النهائية التي أجريت خلال الفترة من يوم 2 يونيو وحتى 13 يوليو 2023 من خلال بوابة الازهر الشريف (من هنا) وذلك باتباع الخطوات التالية:-

  • الدخول عبر بوابة الازهر الشريف (من هنا) .
  • اختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج الطلاب.
  • تحديد الشعبة الدراسية (علمي، أدبي).
  • إدخال كافة بيانات الطلب المستعلم (الاسم رباعي، الرقم القومي، محل الإقامة،…).
  • تسجيل رقم جلوس الطالب المستعلم في الامتحانات.
  • الضغط على كلمة عرض النتيجة.
  • ظهور القائمة الكاملة بدرجات كافة المواد الدراسية والمجموع الكلي والنسبة المئوية.
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موعد إعلان نتائج الثانوية الأزهرية 2023

يتم تفعيل رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 عقب 20 يوم فقط من انتهاء امتحانات طلاب الشعبة العلمية والأدبية أي في نهاية شهر يوليو الجاري عقب انتهاء أعمال الكنترول في كافة محافظات الجمهورية من تصحيح ورصد ومراجعة للتأكد من حصول كل طالب على حقه في الدرجات كاملة قبل اعتماد النتيجة بشكل رسمي من قبل الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

ويعقد مؤتمر صحفي لاعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية ويتم الإعلان عن أسماء أوائل الطلاب في كافة الشعب الدراسية وإجراء الاتصالات الهاتفية بهم لتهنئتهم على التفوق الدراسي وتمنى دوام التوفيق في الدراسة الجامعية خلال السنوات المقبلة.

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ينطلق تنسيق الأزهر عقب إعلان نتيجة طلاب الثانوية العامة مباشرة حيث يتم تسجيل رغبات الطلاب خلال المراحل المختلفة من التنسيق من خلال موقع التنسيق ( من هنا) حيث يتم اختيار الرغبات وفقا للشعبة الدراسية والمجموع الحاصل عليه الطالب و التوزيع الجغرافي حيث دخل الطالب كافة بياناته الشخصية عبر الموقع الإلكتروني ويتم إخباره بالكليات المتاحة له.

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