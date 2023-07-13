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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

انطلاق اختبارات تحديد المستوى برواق القرآن بالجامع الأزهر السبت المقبل

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر

تنطلق فعاليات اختبارات تحديد المستوى للمتقدمين للدراسة برواق القرآن الكريم بالجامع الأزهر، السبت الموافق ١٥ يوليو ٢٠٢٣،  بالجامع الأزهر، حيث يبلغ عدد المتقدمين الذين لهم حق حضور الاختبار ١٠٠٠ دارس برواق الكبار، و ٥٠٠ دارس برواق الطفل.

وكشف الدكتور هاني عودة مدير، الجامع الأزهر، أنه من المقرر أن تنعقد لجان الاختبار من الساعة الثانية ظهراً وحتى السابعة مساءً، كما تمتد الاختبارات لمدة ثلاثة أيام، وفق ما هو موضح في الجداول المرفقة.

ونوه مدير عام الجامع الأزهر، على ضرورة إحضار المستندات المطلوبة لتقديمها للجنة الاختبار وتشتمل على:
- صورة بطاقة الرقم القومي للكبار وصورة شهادة الميلاد للأطفال.
- صورة شخصية حديثة.
- طباعة استمارة التقديم المرفقة بالإعلان.
-  حافظة أوراق.
-  صورة بطاقة ولي الأمر للأطفال. 

في حين شدد  الدكتور عبدالمنعم فؤاد، على عناية الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر،  بالقرآن الكريم تحفيظًا وتلاوة وإتقانًا، لافتًا إلى أن شيخ الأزهر دائما ما يوجه بالاهتمام بالطلاب الحافظين لكتاب الله سواء داخل الأروقة أو المعاهد الأزهرية، ويشدد على تذليل كافة العقبات أمام الجميع لتيسير الحفظ والدراسة داخل الجامع الأزهر.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات شيخ الأزهر، وبناء على اعتماد وكيل الأزهر الأستاذ الدكتور محمد الضويني، وتحت إشراف الأستاذ الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، ومتابعة من الدكتور هاني عودة عواد، مدير عام الجامع الأزهر، والشيخ إبراهيم حلس، مدير شئون الأروقة، والدكتور أحمد همام، مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر الشريف.

اختبارات رواق القرآن الجامع الأزهر القرآن الكريم رواق الطفل

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